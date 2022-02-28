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屏東熱博閉幕122萬人次入園 未來彩繪稻田一年兩次

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東熱帶農業博覽會的彩繪稻田深受大小朋友喜愛，未來規畫一年兩次，配合一、二期稻作。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會的彩繪稻田深受大小朋友喜愛，未來規畫一年兩次，配合一、二期稻作。記者劉星君／攝影

為期37天屏東熱帶農業博覽會今舉行閉幕儀式，歡慶熱博最後一周228連假，連續三天舉辦戶外迪士尼經典電影播映會，熱博37天共有近122萬人次入園，228三天連假就有近10萬人潮，春節期間大年初二，單日有10萬人次入園最高。民眾最喜歡的彩繪稻田，縣長潘孟安說，未來將規畫一年兩次，配合一、二期稻作

今天閉幕，縣長潘孟安打扮成玩具總動員的角色胡迪，乘坐載滿農作物新型農機進場，搬運車上的玉米、高麗菜皆是熱博園區所栽種，免費分送給現場參與閉幕遊客。

潘孟安並介紹搭配迪士尼電影的農產美食，包含園區內所販售的香檬爆米花、香檬香腸、盧家芒果冰沙、木鱉果茶葉蛋、木鱉果汁、大地甘草芭樂、古樂樂炸南瓜等，還有南瓜雕刻展示及熱博好禮摸彩活動，讓大家玩的開心又滿載而歸。

潘孟安說，屏東物產館在熱博期間試營運，熱博結束後將整修，預計今年暑假前正式開幕，要打造屏東「道之驛」，也將成為屏東農業大學基地。民眾反映觀賞彩繪稻田視野會被柱子擋住，之後設計彩繪稻田圖案時，也會做改善。

潘孟安也提到，民眾喜愛的彩繪稻田，未來規畫一年兩次，配合一、二期稻作。

屏東熱帶農業博覽會今舉行閉幕，開園37天共有近122萬人潮入園，縣長潘孟安今裝扮為玩具總動員胡迪出場，介紹屏東農特產品。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會今舉行閉幕，開園37天共有近122萬人潮入園，縣長潘孟安今裝扮為玩具總動員胡迪出場，介紹屏東農特產品。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會今舉行閉幕，開園37天共有近122萬人潮入園，縣長潘孟安今裝扮為玩具總動員胡迪出場，介紹屏東農特產品。記者劉星君／攝影
屏東熱帶農業博覽會今舉行閉幕，開園37天共有近122萬人潮入園，縣長潘孟安今裝扮為玩具總動員胡迪出場，介紹屏東農特產品。記者劉星君／攝影

潘孟安 屏東 二期稻作

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