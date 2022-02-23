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高市打造在地特色燈節 林園汕海灘燈節倒數計時中

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市觀光局在林園打造特色燈節，爐濟殿星光大道七彩顏色迎賓門。圖／高市觀光局
高市觀光局在林園打造特色燈節，爐濟殿星光大道七彩顏色迎賓門。圖／高市觀光局

2022台灣燈會倒數計時中，暌違20年燈會再次回到高雄，市府抓住機會行銷城市，打造雙主場衛武營、愛河灣兩大展區，佔地超過100公頃、燈會亮點在網路上引起熱議。除了雙展區外，高市府觀光局也將燈節展區延伸多區，林園「汕海灘燈節」結合漁村文化、地方信仰，點亮汕尾漁村，賞燈外也能大啖海鮮

觀光局表示，配合年初市境之南樹廣場重新啟用，燈節活動特別規畫「汕耀之星」，以市境之南樹為主體，夜晚透過燈光布置點綴樹廣場。搭配在地廟宇，爐濟殿更在情人節當天加碼施放煙火，在夜晚更顯獨特魅力。

「汕海灘燈節」規畫有東鳳宮主題花燈區、爐濟殿星光大道、汕耀之星及汕海世界等四大主題燈區，爐濟殿前裝設拱形星光大道，七彩顏色形成迎賓門歡迎旅客；「東鳳宮主題燈區」特別以七王的象徵色系，在廟前打造七王燈海，注入漁村特色，舊筏改造豎立於廟前廣場，面向村莊象徵滿載而歸之意 。「汕海世界」選在爐濟殿公園，將林園有山有海的特色融合入公園。

觀光局表示，林園蘊含豐富的歷史文化及觀光資源，像是市中心的安樂樓、原頂林仔邊警察官吏派出所以及清水巖日軍碉堡等，都是來到林園必訪的景點。還有林園限定的月牙灣和方塊海奇景，夜晚透過燈光布置點綴市境之南樹廣場，更顯林園漁村獨特魅力，民眾更可到漁港品嚐在地的生猛海鮮與美食饗宴。

林園區公所這次也在沿海路旁十一號公園內打造燈區，布設有絢爛的龍舟燈火，結合漁港夜景獨具特色，活動到2/28為止。相關資訊請可至林園區公所FB粉絲專頁查詢。除了林園，觀光局在美濃、旗山、岡山、大寮捷運站及鳳山黃埔新村、曹公圳等地都設有地方特色燈節。

高市觀光局在林園打造特色燈節，汕尾爐濟殿前彩虹巷弄美拍景點。圖／高市觀光局提供
高市觀光局在林園打造特色燈節，汕尾爐濟殿前彩虹巷弄美拍景點。圖／高市觀光局提供
高市觀光局在林園打造特色燈節，民眾可拍照打卡當網美、品嚐漁港美食。圖／高市觀光局提供
高市觀光局在林園打造特色燈節，民眾可拍照打卡當網美、品嚐漁港美食。圖／高市觀光局提供
高市觀光局在林園打造特色燈節，東鳳宮前七王燈海及竹筏漁船意象。圖／高市觀光局提供
高市觀光局在林園打造特色燈節，東鳳宮前七王燈海及竹筏漁船意象。圖／高市觀光局提供

觀光局 台灣燈會 海鮮

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