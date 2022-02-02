台灣燈會今晚正式點燈 雙主場燈光與地形相輔相成

2022台灣燈會在高雄今晚6點起愛河灣、衛武營雙主燈區正式點燈，並同步於各大平台線上直播，高雄市政府指出，今年台灣燈會作品搭配衛武營、愛河灣雙場域的地形地貌做配置與現地創作，建議民眾賞燈註冊「台灣燈會防疫平台」，落實實聯制，還可參加「虎爺發紅包」抽獎。

高雄市府表示，今年燈會策畫過程納入作品長期或永久設置思維，打破台灣燈會2周展期的傳統，提前在去年12月聖誕、跨年時陸續曝光，並與當代藝術、表演藝術、影視美術設計創作、VR、智慧機械控制等多元領域跨域結合，以場域、建築為發展基礎，透過城市照明改造、光影展演、永久設置公共藝術作品、街道傢俱等方式，打造全新燈會型態。

其中愛河灣燈區運用愛河灣海域打造的「元流-光之群島」以漂浮海面的11片六邊形裝置，組合成光之群島。從真愛碼頭橫越愛河灣到光榮碼頭跨過400公尺，民眾可藉由大港虎橋走上海面，站在愛河灣的中央近距離欣賞。

衛武營燈區則以衛武營建築為主體、島嶼記憶為命題，打造長達381公尺的巨幅光影展演劇場，故事從海洋島嶼生命源起，到原民、客家、新住民等多元族群，融合島嶼上豐厚的文化與記憶，繪出海港之城的全新風景。

高市府表示，今年台灣燈會首次導入科技防疫，推出「台灣燈會防疫平台」，民眾賞燈前務必註冊取得個人專屬「燈會碼」，只要99元就能進化成「五行暢遊碼」，開通後24小時內可享高雄市的捷運、輕軌、公車搭到飽，還有搭乘2次渡輪及YouBike30分鐘內免費的優惠，另可享受LINE Beacon導覽。