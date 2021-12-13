國軍罐頭變身創意料理！ 高職生將野戰風味美食端上桌

高雄市教育局與樹德家商今天舉辦「全民國防創意罐頭料理競賽」，餐飲科學生利用這些帶有濃濃野戰風味的罐頭，加入個人創意及巧思，烹調出美味可口的創意料理，菜名也融入國防元素，像是「韓式鮪魚煎餅軍艦」、「紅燒牛肉炒年糕軍艦」等。教官說，有機會再帶學生到部隊體驗大鍋飯料理。

這次競賽使用的罐頭，是早期提供給國軍部隊使用，生產公司近幾年完成民營化後，仍提供國軍軍用罐頭生產，但也有生產給一般大眾使用。參賽隊伍必須設計兩道料理，將國軍罐頭融入其中，加上全民國防元素，現場不可攜帶已切割或事前處理製備的半成品，依據烹調盤飾30％、創意整體造型20％、口味評鑑20%、看版設計20%、說菜10%評分，並請來海軍192艦隊上校主任陳其麟、高雄市教育局校園安全事務室上校督導賴裕民、漢神巨蛋翠園行政主廚劉承楊，一起擔任評審。

獲得第一名的是三民家商學生謝凱宇、朱柏任、凃恩宇與王柏竣，參賽主題為「吃飯皇帝大，台灣國力強」，兩道菜色分別是「保國衛台」與「背水一戰」，將國軍罐頭與食材做成堡壘、砲管、軍艦、跑道、停機坪，得到評審青睞。

第二名是三民家商學生柯如宜、洪以安、盧嬿玲與孫翊寧，參賽主題為「硬漢國軍，堅強食力」，兩道菜色分別是「全民堡壘」與「堅船炮利軍力旺盛」，以現在流行的手撕豬肉漢堡發想。第三名是樹德家商學生湯東謁、楊雅群、王薇筑與林佳妤，作品是「活力坦克」與「集中火力」兩道菜。

現場還有海軍1192艦隊，憲兵204指揮部、空軍南部地區作戰管制中心、海軍陸戰隊登陸戰車大隊及陸軍第四支援指揮部左營補給分庫等單位食勤幹部，一起觀看學生展現廚藝，對學生的表現讚不絕口。