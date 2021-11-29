2021捷克在屏東 縣民公園設宴款待滿滿屏東味
《2021捷克在屏東》12月2日有一場別開生面的晚宴在屏東縣民公園舉辦，受疫情影響，捷克經濟文化辦事處無法從捷克空運食材料理，屏東縣政府身為地主，準備萬丹泰國蝦、歸來牛蒡、車城洋蔥及東港烏魚子等在地食材，料理饗宴款待各國佳賓，還有熱情的原住民歌舞迎賓及琉璃珠展示，滿滿的「屏東味」絕對令人賓至如歸。
屏東縣民公園自今年2月啟用以來，迄今已獲國際11座大獎，今年3月捷克辦事處代表一行參訪屏東時，就對縣民公園大為讚歎 。此次捷克辦事處與縣府合辦《2021捷克在屏東》活動，選在縣民公園充滿工業風遺址的地坑辦理晚宴，縣府也從11月28日起將縣民公園河岸燈光秀調整為捷克國旗紅藍白三色燈光，每天從下午5點亮燈到晚上10點，表達對捷克的歡迎與誠意。
「有朋自遠方來，不亦樂乎」，傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，此次因受疫情影響，捷克辦事處無法安排道地的捷克料理，但屏東是農業大縣，不論山珍海鮮，都是絕佳的食材，身為地主當然要端出好菜分享，也讓更多好朋友品嘗屏東的美味。
晚宴邀請各國駐台大使、代表及企業參加，未對外開放，縣府今天公布菜色，晚宴由「水月囍樓」料理，考量晚宴有不少外國來賓，採中西式菜餚搭配，其中沙律藜麥、起司總匯馬芬盞、烏魚子起司條卷、金鑽香檸海鮮盅、酥炸鮮魚片、歸來牛蒡釀肉圓、車城洋蔥香菇濃湯、雙糕潤等，都是以屏東在地食材烹調。
例如沙律藜麥，採用的是萬丹養殖的泰國蝦，燙熟去殼後擠上原民藜麥調製成的特別沙拉醬即完成；烏魚子起司條卷，把東港烏魚子炙燒後切成條狀，搭配白蘿蔔條、蒜苗條，結合西方的起士條，再用蛋皮捲製正方形、切片，可謂是中西融合的料理。
比較特別的是牛蒡釀肉圓，屏東肉圓小吃遠近馳名，素有「大力蔘」之稱的牛蒡也是知名農特產，二者結合在一起，風味特殊。還有東港名產雙糕潤，軟Ｑ的口感也是外國朋友沒有嘗過的糕點。
晚宴當晚安排原住民勇士舞迎賓，以及琉璃珠展示，豐盛的文化、美食及地景藝術，帶給賓客視覺、味覺新穎感受，現場工藝老師示範琉璃珠，讓賓客把「屏東」帶回家做紀念，展現屏東人的熱情好客。
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