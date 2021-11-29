千張課桌椅化成城市光體 「椅子樂譜」為台灣燈會暖場

2020年台灣燈會重返高雄，高市府首創台灣燈會「雙場域」模式，將在愛河灣與衛武營都會公園同步舉行，日前繼在駁二地區點亮第一件作品「趨」，為燈會暖身後，吸引許多到訪駁二的民眾坐在椅上留影，另一件利用1000多張學校淘汰桌椅設計而成的「椅子樂譜」，今晚完成夜間照明改後，也將全新亮相，呈現高雄夜間燈光美學。

高雄市副市長史哲表示，20年前高雄在愛河畔點亮了燈，世界被高雄與愛河的美麗所驚艷。高雄的城市美學從20年前啟動， 20年後，將以一場全新概念的台灣燈會，推行夜間燈光美學運動。城市的光，不僅提供照明，更能代表一座城市的文化視野與想像，「台灣燈會在高雄，將不只是一場大型節慶，更是城市夜間燈光美學的思考與營造」。