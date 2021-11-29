快訊

藍批民進黨公投行政不中立 交委會「無限期」停審預算

班班有冷氣做半套？ 師爆特教與專科教室有冷氣沒補助電費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

千張課桌椅化成城市光體 「椅子樂譜」為台灣燈會暖場

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
運用千張淘汰課桌椅組長的「椅子樂譜」作品，經燈光改造後，將全新亮相，為2022台灣燈會預作暖身。圖／高市文化局提供
運用千張淘汰課桌椅組長的「椅子樂譜」作品，經燈光改造後，將全新亮相，為2022台灣燈會預作暖身。圖／高市文化局提供

2020年台灣燈會重返高雄，高市府首創台灣燈會「雙場域」模式，將在愛河灣與衛武營都會公園同步舉行，日前繼在駁二地區點亮第一件作品「趨」，為燈會暖身後，吸引許多到訪駁二的民眾坐在椅上留影，另一件利用1000多張學校淘汰桌椅設計而成的「椅子樂譜」，今晚完成夜間照明改後，也將全新亮相，呈現高雄夜間燈光美學。

高雄市副市長史哲表示，20年前高雄在愛河畔點亮了燈，世界被高雄與愛河的美麗所驚艷。高雄的城市美學從20年前啟動， 20年後，將以一場全新概念的台灣燈會，推行夜間燈光美學運動。城市的光，不僅提供照明，更能代表一座城市的文化視野與想像，「台灣燈會在高雄，將不只是一場大型節慶，更是城市夜間燈光美學的思考與營造」。

高雄市政府文化局長王文翠表示，即將亮相的「椅子樂譜」作品以淘汰課桌椅組成乘載大家記憶的半球體，經由夜間照明改造的過程，讓大家知道光與環境的緊密關聯，光與音樂也將在城市產業發展軌道上，成為高雄特有的地景藝術。

「趨」這項公共藝術作品日來成為高雄駁二地區熱門拍照地點。圖／高市文化局提供
「趨」這項公共藝術作品日來成為高雄駁二地區熱門拍照地點。圖／高市文化局提供

台灣燈會 愛河 高雄市

延伸閱讀

客家婚禮第9年 副市長向37對新人喊話「要增產報國」

動漫祭預見台灣燈會 Coser朝聖作品「趨」合影

腦筋動到天上！「苓雅國際街頭藝術節」 衛武社區充滿驚喜新創意

不只183面彩繪牆 高雄苓雅國際街頭藝術節20日登場

相關新聞

千張課桌椅化成城市光體 「椅子樂譜」為台灣燈會暖場

2020年台灣燈會重返高雄，高市府首創台灣燈會「雙場域」模式，將在愛河灣與衛武營都會公園同步舉行，日前繼在駁二地區點亮第...

鳳山第二市場活化 「還缺東風」

高雄市鳳山第二公有市場鄰近大東文化中心、台鐵及高捷鳳山站，昔日人聲鼎沸，近年沒落，從超過百攤到剩數十攤。議員感嘆，市場位...

2022台灣燈會在高雄 史哲帶領團隊大玩光的魔法

2022台灣燈會在高雄，高雄市政府正如火如荼籌備，副市長史哲是策劃團隊靈魂人物，他近期常透過臉書等管道談設計理念，要透過...

尋回原民狩獵文化 屏東縣瑪家鄉成立狩獵協會

屏東縣瑪家鄉排灣族瑪家部落（makazaya）、崑山部落（tanavakong）和白露部落（paljur），成立maka...

屏東哈尤溪秘境 周三開放預約

屏東縣霧台鄉哈尤溪七彩岩壁今年接連出現超收、接駁車翻覆意外等亂象，重創形象，縣府成立督導小組，從人員、車輛、救護等全面把...

高雄水廠出包 上萬株鳳梨泡水

本月24日高雄大樹區坪頂給水廠突像洩洪般，流出大量自來水，附近上萬株鳳梨遭淹沒，農民憂心血付諸流水。水公司坦承是機電設備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。