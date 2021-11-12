屏東四重溪溫泉季浪漫開跑 粉紅櫻花渲染四重溪溫泉公園
2021四重溪溫泉季以「北國之春」為主題，白色及櫻粉色系燈飾鋪設大面積夢幻燈海，搭配各式造型主題燈飾營造出北國冬春交替之際的氛圍，今天晚間點燈，象徵活動開跑，現場邀請車城國小溫泉分校的小朋友及四重溪吉祥物蔥寶和蔥娃，帶來一連串精彩演出。
縣長潘孟安說，去年以桃花為主題，營造浪漫氛圍，讓遊客走入園區就能感受桃花朵朵開的幸福感，吸引爆滿人潮，每到年底就會有許多民眾詢問活動何時開始，縣府投入很多心思，思考燈飾主題、文宣與系列活動，讓每年到訪的遊客有不同的感受。
今年四重溪溫泉季以白色及櫻粉色為主要配色，在「四重溪溫泉公園」及「旭海公共浴池」鋪設大面積燈海，利用園區的硬體設施規畫，如泡腳池周邊利用粉色櫻花裝飾，讓民眾置身在櫻花樹下泡溫泉，園內還有其他如丹頂鶴、貓頭鷹、樹冰、大型櫻花等燈飾，搭配四重溪老街懸掛日式燈籠，宛如置身於北國溫泉村。
縣府傳播暨國際事務處表示，今年除璀璨的燈飾外，還有第二屆四重溪「cosplay大賽」，只要敢秀不論年齡，都可以報名參加，優勝者還有高額的獎金。另外還有「趣味路跑」，路線由四重溪溫泉公園至牡丹社事件紀念公園，沿線將設置趣味關卡，參賽者完成賽事後將可參加最終抽獎，最大獎有蘋果手機等100多個精美獎品，民眾有得玩更有得拿。
還有一系列店家優惠及紀念品兌換活動，只要在活動期間，即日起到2022年2月15日，車城、牡丹住宿一晚，或餐飲消費累積滿2000元以上，檢具發票或收據，就可兌換限量的「蔥寶化妝包」4件組1份。
無法開車的民眾，活動也有專屬的接駁車將從枋寮火車站至四重溪溫泉公園，單程票價最高只要50元。此外，搭上五倍券熱潮，屏東縣政府推出「屏東購好禮」活動，一張五倍券加上當次消費滿200元發票、或在地一般消費滿500元的發票，就有機會抽大獎，吸引民眾來屏東「好吃好玩中大獎」。詳細資訊可到縣府官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言