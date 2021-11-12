屏東四重溪溫泉季浪漫開跑 粉紅櫻花渲染四重溪溫泉公園

2021四重溪溫泉季以「北國之春」為主題，白色及櫻粉色系燈飾鋪設大面積夢幻燈海，搭配各式造型主題燈飾營造出北國冬春交替之際的氛圍，今天晚間點燈，象徵活動開跑，現場邀請車城國小溫泉分校的小朋友及四重溪吉祥物蔥寶和蔥娃，帶來一連串精彩演出。

縣長潘孟安說，去年以桃花為主題，營造浪漫氛圍，讓遊客走入園區就能感受桃花朵朵開的幸福感，吸引爆滿人潮，每到年底就會有許多民眾詢問活動何時開始，縣府投入很多心思，思考燈飾主題、文宣與系列活動，讓每年到訪的遊客有不同的感受。

今年四重溪溫泉季以白色及櫻粉色為主要配色，在「四重溪溫泉公園」及「旭海公共浴池」鋪設大面積燈海，利用園區的硬體設施規畫，如泡腳池周邊利用粉色櫻花裝飾，讓民眾置身在櫻花樹下泡溫泉，園內還有其他如丹頂鶴、貓頭鷹、樹冰、大型櫻花等燈飾，搭配四重溪老街懸掛日式燈籠，宛如置身於北國溫泉村。

縣府傳播暨國際事務處表示，今年除璀璨的燈飾外，還有第二屆四重溪「cosplay大賽」，只要敢秀不論年齡，都可以報名參加，優勝者還有高額的獎金。另外還有「趣味路跑」，路線由四重溪溫泉公園至牡丹社事件紀念公園，沿線將設置趣味關卡，參賽者完成賽事後將可參加最終抽獎，最大獎有蘋果手機等100多個精美獎品，民眾有得玩更有得拿。

還有一系列店家優惠及紀念品兌換活動，只要在活動期間，即日起到2022年2月15日，車城、牡丹住宿一晚，或餐飲消費累積滿2000元以上，檢具發票或收據，就可兌換限量的「蔥寶化妝包」4件組1份。