屏東城市吉祥物 新一代「蔥寶、蔥娃」造型超吸睛

屏東縣城市吉祥物蔥寶、蔥娃，今以全新造型在屏東縣運合體亮相為運動會拉開序幕，也預告今年四重溪溫泉季今晚點燈後活動開跑，邀情全國民眾來最南端的屏東作客。

縣府指出，造型可愛又討喜的「蔥寶、蔥娃」，是由屏東在地農特產「洋蔥」所發想，恆春半島的洋蔥聞名遐邇，是台灣最重要的洋蔥內、外銷產地，享有洋蔥王國的美譽，當初為宣傳四重溪溫泉季所需，打造的代表性產物，因為角色鮮明、活潑可愛，歷年來皆成功代言四重溪溫泉季。

屏東舊名為「阿猴」，過往城市代表物多以猴子設計為主，去年2020年全中運跳脫傳統思維以紅尾伯勞來發想，成功讓「驕仔」受到大家矚目的焦點，縣府傳播暨國際事務處表示，為宣傳屏東在地特色，行銷大型活動，今年重新打造全新形象的「蔥寶、蔥娃」，搭配多樣造型出現不同場合，包含經典浴衣、百搭牛仔、墾丁花襯衫、農特產等不同風格的服飾裝扮，希望未來不僅只有代言四重溪溫泉季，而是能搭配不同活動變換各種造型，現身活動與民眾同歡提升宣傳效益。

全新的蔥寶、蔥娃有著大大的洋蔥頭、圓圓的大眼睛、紅通通的臉頰，賣萌的模樣令人忍不住大喊「卡哇伊」，顛覆一成不變刻板意象。也設計專屬文創品，口罩收納袋，吉祥物與民眾互動搭配發送，擴大行銷效益。