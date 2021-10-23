超驚豔！金門海洋藝術季揭幕 10大地景結合戰地史蹟

「2021金色寧境─金門海洋藝術季」今晚正式揭幕，由10組來自國內外藝術家團隊創作的十大地景藝術裝置展開與金門獨有的戰地遺址、歷史聚落以及自然地景的對話，讓古寧頭這個昔日的國共戰場越夜越美。

「2021金色寧境─金門海洋藝術季」開幕儀式今天傍晚17點多在金寧鄉金門和平紀念公園舉行，縣長楊鎮浯與貴賓首先搭乘車觀賞藝術裝置「播音牆-風之形」，由黑川互動媒體藝術家陪同解說導覽，大家對於這座知名地標播音牆經藝術家創意改裝，幻化成可以目視的「聲音的凝結體」，十分稱讚、令人驚豔。

開幕儀式安排寧中鼓隊小朋友表演等節目。接著楊鎮浯縣長、貴賓與藝術家同台，按下龍宮點燈啟動鈕，宣布藝術季開始。

楊鎮浯表示，繼去年於烈嶼鄉舉辦的白色秘境海洋藝術季獲得熱烈回響，今年以「金色寧境」為主題，十大裝置藝術作品在文化史蹟豐富的金寧鄉登場，持續透過不同藝術家視角，重新詮釋，將戰地遺址、歷史聚落乃至自然景觀，襯托出前所未見的感性之美，期許透過藝術季活絡地方特色，並發展金門夜間觀光，讓金門觀光品牌年輕化。

縣府觀光處長丁健剛表示，此次藝術季已經有業者，利用9人座車型，包裝成「夜遊金門海洋藝術季」遊程，也有很多自由行的遊客專程來金，相信正式開展後，將會吸引更多的遊客到金。

配合開幕儀式，觀光處於和平紀念園區舉辦送好禮快閃活動，吸引很多家長帶小朋友來參加，現場十分熱鬧溫馨。