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國慶連假一秒出國 高雄市推出熱氣球搭乘活動

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市觀光局9月中在愛河成功試放熱氣球，當時吸引不少市民駐足。本報資料照
高雄市觀光局9月中在愛河成功試放熱氣球，當時吸引不少市民駐足。本報資料照

一秒如置身土耳其，高雄市觀光局國慶連假推出熱氣球搭乘活動，10月8日下午民眾就能在高雄田寮月世界、愛河兩處體驗升空感受。熱氣球繫留體驗活動採線上購票，票價為500元。觀光局表示，國慶連假期間民眾可搭配振興五倍券，來高雄住安心旅宿、賞國慶焰火。

高雄市政府觀光局在兩周前在田寮月世界及愛河成功試放熱氣球，美照引起網路熱議。除國慶四天連假外，試乘時間從10月8日至11月6日共5周的五、六、日。觀光局表示，民眾可以拿著熱騰騰的振興五倍券，來高雄參加熱氣球繫留體驗活動。

田寮月世界特殊惡地地形全台獨一無二，有著雨土耳其卡帕多奇亞相同的地貌景觀，愛河則是高雄不可錯過的城市地標。

觀光局提醒，熱氣球繫留體驗飛行時間須考量當日氣候及日出落時間（上午場約早上6點至8點，下午場約下午3點20分至5點20），活動名額有限，除團體旅客名額之外，另保留700位名額，於10月2日（六）下午5時起開放全台便利商店「7-ELEVEN」ibon機台及線上售票系統預約購票。活動現場全程禁止飲食，配戴口罩。

高雄市觀光局9月中在愛河成功試放熱氣球。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局9月中在愛河成功試放熱氣球。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局9月中在愛河成功試放熱氣球，當時吸引不少市民駐足。本報資料照
高雄市觀光局9月中在愛河成功試放熱氣球，當時吸引不少市民駐足。本報資料照
高雄市觀光局9月中在田寮月世界成功試放熱氣球。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局9月中在田寮月世界成功試放熱氣球。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局在國慶連假推出愛河、月世界熱氣球搭乘活動。圖／高雄市觀光局提供
高雄市觀光局在國慶連假推出愛河、月世界熱氣球搭乘活動。圖／高雄市觀光局提供

熱氣球 觀光局 國慶

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