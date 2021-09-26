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舊驛光雕秀像紙紮屋 鐵道局、高市府：還在測試今晚不一樣
80年高雄驛車站亮麗回歸城市中軸線，昨晚安排光雕秀，紅、紫、黃光影打在站體，讓目擊者有些傻眼，紛紛討論「好像紙紮屋」。主辦單位交通部鐵道局、高雄市政府新工處尷尬回應，會虛心檢討，今晚3場光雕秀效果將大不同。
新工處官員說，光雕設計團隊是想透過光影變化，呈現老車站遷離、搬家艱辛歷程，以色調變化來呈現時間軸，昨晚算是測試階段，今晚7點、8點、9點各有一場光雕秀，供民眾報名參觀高雄驛，今晚效果會很不一樣。
交通部鐵道局坦言，有聽到不少民眾討論說光影效果下，懷舊老車站氣氛像紙紮屋，其實從不同視角看感受不同，昨天還在測試，今天效果會大不同，市民可拭目以待。
高雄市政府工務局新工處指出，光雕秀部分除原訂9月25日、26日外，9月27至29日增加3天表演，結合高科技投影技術﹐將市民珍藏的記憶轉化令人感動的光雕秀，也投射出高雄驛未來「高雄門戶客廳」新定位，今天下午及晚間開放民眾現地參觀及觀賞光雕秀。
老車站回娘家是高雄人矚目重要時刻，除安排光雕秀來迎接老車站回歸，今天上午蔡英文總統、多位高雄市前後任市長也出席見證，蔡總統說，今天是高雄人的大日子，老車站回到高雄人最熟悉的地方。
主辦單位說，高雄驛光雕秀由製作澳門光影節、萬金教堂光雕秀的高雄在地光雕技術團隊，及雲門舞集御用影像設計大師王奕盛共同操刀，呈現舊火車站點點滴滴，能感受過去高雄人的努力與驕傲，延續著燦爛的光之軌跡，看見希望無限的高雄新時代。
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