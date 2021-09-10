屏東看海美術館「春江獸」走了 民眾敲碗要再相逢

屏東縣政府今年7月底在車城鄉海口港看海美術舉辦「春江獸月夜─阿咧特展」，在外牆打造大型「春江獸」裝置藝術，彷如外星怪獸入侵的俏皮萌樣，帶來空前熱潮，日前撤展後，一張從窗外探頭、彷彿仍對熱情遊客依依不捨的超萌照片曝光，在網路上引發熱議，紛紛「敲碗」期待能再相逢；縣長潘孟安回應說，未來一定有機會讓民眾與春江獸再相遇。

「恆春半島不只有陽光、沙灘，也可以是藝術之地！」潘孟安說，縣府近年整修閒置的車城鄉海口港空間變成「落山風之看海吹風地」，原本閒置的候船室活化為全國唯一的看海美術館，縣府2018年起連續在這裡辦理兩屆的落山風藝術季，結合地景、恆春半島秋冬特殊的「落山風」天候條件，營造獨特的藝術氛圍，為寂寞的港邊村落注入生命力，也為恆春半島開創不一樣的旅遊新體驗。

他說，縣府今年特別和國內當代藝術家阿咧合作，引進前衛、奇幻的創作，強烈的藝術性帶來視覺衝擊，尤其是攀附在外牆的大型「春江獸」裝置藝術，也突破大眾對國境之南的印象；近2個月展覽期間，儘管因配合疫情警戒採預約入館，每日限200人入館，但場場爆滿，吸引逾2萬人次參觀，因應疫情人流管制只能在外部參觀的超過6萬人次，每到假日還造成當地海口村塞車，民眾的熱情讓工作人員大為振奮，未來一定有機會讓民眾與春江獸再相遇。