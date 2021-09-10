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屏東看海美術館「春江獸」走了 民眾敲碗要再相逢

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
今年7月底在屏東車城鄉海口港看海美術的「春江獸月夜─阿咧特展」，別開生面在外牆打造的大型「春江獸」裝置藝術，彷如外星怪獸入侵的創意發想，帶來空前熱潮，撤展後民眾「敲碗」期待再相逢聲不斷。圖／讀者提供
今年7月底在屏東車城鄉海口港看海美術的「春江獸月夜─阿咧特展」，別開生面在外牆打造的大型「春江獸」裝置藝術，彷如外星怪獸入侵的創意發想，帶來空前熱潮，撤展後民眾「敲碗」期待再相逢聲不斷。圖／讀者提供

屏東縣政府今年7月底在車城鄉海口港看海美術舉辦「春江獸月夜─阿咧特展」，在外牆打造大型「春江獸」裝置藝術，彷如外星怪獸入侵的俏皮萌樣，帶來空前熱潮，日前撤展後，一張從窗外探頭、彷彿仍對熱情遊客依依不捨的超萌照片曝光，在網路上引發熱議，紛紛「敲碗」期待能再相逢；縣長潘孟安回應說，未來一定有機會讓民眾與春江獸再相遇。

恆春半島不只有陽光、沙灘，也可以是藝術之地！」潘孟安說，縣府近年整修閒置的車城鄉海口港空間變成「落山風之看海吹風地」，原本閒置的候船室活化為全國唯一的看海美術館，縣府2018年起連續在這裡辦理兩屆的落山風藝術季，結合地景、恆春半島秋冬特殊的「落山風」天候條件，營造獨特的藝術氛圍，為寂寞的港邊村落注入生命力，也為恆春半島開創不一樣的旅遊新體驗。

他說，縣府今年特別和國內當代藝術家阿咧合作，引進前衛、奇幻的創作，強烈的藝術性帶來視覺衝擊，尤其是攀附在外牆的大型「春江獸」裝置藝術，也突破大眾對國境之南的印象；近2個月展覽期間，儘管因配合疫情警戒採預約入館，每日限200人入館，但場場爆滿，吸引逾2萬人次參觀，因應疫情人流管制只能在外部參觀的超過6萬人次，每到假日還造成當地海口村塞車，民眾的熱情讓工作人員大為振奮，未來一定有機會讓民眾與春江獸再相遇。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，「阿咧特展」除了館內的水墨畫、立體雕塑，最顯目的是佔據美術館屋頂、14公尺高、重逾400公斤的「春江獸」；在創作人的想像中，它來自海底，在花好月圓之夜背上行囊，浮出海面來到屏東海口，雙手攀附環抱美術館站立，好奇探頭想知道屋頂上有什麼，民眾愛上到屋頂吹風看海廊道，近距離和怪獸合影，在網路引發熱烈回響，縣府會構思以何種方式與民眾再相逢。

今年7月底在屏東車城鄉海口港看海美術的「春江獸月夜─阿咧特展」，別開生面在外牆打造的大型「春江獸」裝置藝術，彷如外星怪獸入侵的創意發想，帶來空前熱潮，撤展後民眾「敲碗」期待再相逢聲不斷。圖／讀者提供
今年7月底在屏東車城鄉海口港看海美術的「春江獸月夜─阿咧特展」，別開生面在外牆打造的大型「春江獸」裝置藝術，彷如外星怪獸入侵的創意發想，帶來空前熱潮，撤展後民眾「敲碗」期待再相逢聲不斷。圖／讀者提供
今年7月底在屏東車城鄉海口港看海美術的「春江獸月夜─阿咧特展」，別開生面在外牆打造的大型「春江獸」裝置藝術，彷如外星怪獸入侵的創意發想，帶來空前熱潮，撤展後民眾「敲碗」期待再相逢聲不斷。圖／讀者提供
今年7月底在屏東車城鄉海口港看海美術的「春江獸月夜─阿咧特展」，別開生面在外牆打造的大型「春江獸」裝置藝術，彷如外星怪獸入侵的創意發想，帶來空前熱潮，撤展後民眾「敲碗」期待再相逢聲不斷。圖／讀者提供
今年7月底在屏東車城鄉海口港看海美術的「春江獸月夜─阿咧特展」，別開生面在外牆打造的大型「春江獸」裝置藝術，彷如外星怪獸入侵的創意發想，帶來空前熱潮，撤展後民眾「敲碗」期待再相逢聲不斷。圖／讀者提供
今年7月底在屏東車城鄉海口港看海美術的「春江獸月夜─阿咧特展」，別開生面在外牆打造的大型「春江獸」裝置藝術，彷如外星怪獸入侵的創意發想，帶來空前熱潮，撤展後民眾「敲碗」期待再相逢聲不斷。圖／讀者提供

屏東縣政府 美術館 恆春

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