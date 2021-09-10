去年發1千振興消費金 三地門鄉今年免收垃圾清潔規費

新冠肺炎疫情衝擊，屏東縣三地門鄉公所繼去年發鄉內每人振興消費禮金1000元，今年代表會主席陳忠雄在臨時會提案免徵110年度全鄉垃圾清潔規費，獲代表們支持通過，三地門鄉每戶將節省1220元支出、機關學校及小型營業戶節省2400元、大型營業戶節省1萬2000元，經費約210萬元。

三地門鄉長車牧勒薩以・拉勒格安說，疫情持續，餐飲、觀光和運輸等行業受影響，造成大多數家庭收入減少，族人苦不堪言。今年免徵110年度垃圾清潔規費，也配合中央推出5倍劵，大家共體時艱，減輕族人負擔，刺激消費，促進地方經濟產業復甦。

車牧勒薩以・拉勒格安說，鄉公所繼去年發給鄉內每人1000元振興消費禮金讓鄉民貼補家用，今年公所再次與代表會合作，代表會陳主席在臨時會提案免徵110年度全鄉垃圾清潔規費，獲代表們支持通過。

110年度垃圾清潔規費免徵，三地門鄉每戶節省1220元的支出，機關學校及小型營業戶節省2400元、大型營業戶節省1萬2000元，合計約210萬元。

三地門鄉人口約有8000人，是縣內原鄉最多人口的鄉，去年發送振興禮金每人1000元，發放金額約800萬元。