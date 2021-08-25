屏東藝術館砸近億改造 紙風車劇團9/18開幕首演

有40年歷史的屏東藝術館面臨建築老舊、耐震消防等問題，縣府斥資近億元、歷時年餘大改造，訂9月18日啟用。縣文化處表示，全新改造後的屏東藝術館，定位為戲劇與舞蹈為主的專業表演藝術中心，將與屏東演藝廳的音樂專業相輔相成，是除六都外，同時具備兩個專業場館的縣市，以設備優化與優質節目，帶動屏東藝文生活全面升級；邀紙風車劇團為開幕首演，9月1日起開放索票。

屏東藝術館曾為全台最早啟用的文化活動中心，40年來陪伴民眾享受多元的表演活動，以及培育在地演藝團隊與人才；縣府文化處長吳明榮說，為改善建築老舊、耐震消防等問題，更貼近現代劇場使用需求，2019 年向文化部爭取近億元經費，進行舞台設備更新、內部裝修及結構補強，同時將原有觀眾席由800席調整為624席。

他說，改善原有斜度不足、後排視線受阻及回音過大的情形，確保每一個席位都是最佳視野，提供專業與安全兼備的表演欣賞空間；此外，舞台燈光、音響設備全面優化升級，挑高側舞台空間，增設卸貨平台，提供大型道具及布景直接卸運，方便表演團隊使用，並增加身障及親子廁所等無障礙設施。另在2樓規劃藝文閱覽空間，打造友善且舒適的劇場環境。