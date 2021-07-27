避免一窩蜂出遊 高雄七大景點可參考「人流警示燈號」

全國防疫今天起降二級，考量可能出現爆炸性出遊人潮，高雄市府觀光局宣布「高雄旅遊人流警示燈號」系統上線，民眾可上網查詢愛河、月世界、駁二、旗津、蓮池潭、金獅湖、觀音山等七大景區人潮數量，若出現紅燈就不要再前往。

高雄市幅員廣大，山海景點皆有，為兼顧防疫措施及提供即時人流資訊，高雄市政府觀光局與遠傳電信合作運用「去識別化電信大數據技術」，推出「高雄旅遊人流警示燈號」，即時統計景區人流數上傳供民眾查詢。

觀光局指出，「高雄旅遊人潮警示燈號系統」測試版採用通訊及AI技術進行人流分析，可透過高雄旅遊網上線查詢愛河、月世界、駁二、旗津、蓮池潭、金獅湖、觀音山景點人流，綠燈「人潮尚可」，黃燈「人數略多」，紅燈「人數即將過量」，若看見紅燈就代表現場開始進行管制，民眾不要前往。