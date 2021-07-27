聽新聞
test
0:00 / 0:00
避免一窩蜂出遊 高雄七大景點可參考「人流警示燈號」
全國防疫今天起降二級，考量可能出現爆炸性出遊人潮，高雄市府觀光局宣布「高雄旅遊人流警示燈號」系統上線，民眾可上網查詢愛河、月世界、駁二、旗津、蓮池潭、金獅湖、觀音山等七大景區人潮數量，若出現紅燈就不要再前往。
高雄市幅員廣大，山海景點皆有，為兼顧防疫措施及提供即時人流資訊，高雄市政府觀光局與遠傳電信合作運用「去識別化電信大數據技術」，推出「高雄旅遊人流警示燈號」，即時統計景區人流數上傳供民眾查詢。
觀光局指出，「高雄旅遊人潮警示燈號系統」測試版採用通訊及AI技術進行人流分析，可透過高雄旅遊網上線查詢愛河、月世界、駁二、旗津、蓮池潭、金獅湖、觀音山景點人流，綠燈「人潮尚可」，黃燈「人數略多」，紅燈「人數即將過量」，若看見紅燈就代表現場開始進行管制，民眾不要前往。
觀光局說，「高雄旅遊人潮警示燈號系統」處於測試階段，後續還會滾動修正，另可上高雄市政府交通局網站查詢即時交通資訊，了解各路段車流情形，避免塞車及景點過度擁擠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言