影／疫情降級！相隔73天 衛武營公共鋼琴重出榕樹廣場

因應疫情調降為二級警戒，衛武營國家藝術文化中心今天恢復開放，位於榕樹廣場的公共鋼琴也重出江湖開放使用。藝術總監簡文彬以一曲巴哈平均律第一首前奏開琴，象徵疫期新的開始。

衛武營今天起恢復開放，7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，開館時間為上午11點至晚上7點。室內公共空間實施人流總量管制，以1000人同時停留為上限。若入館人數接近限制容留人數時，由工作人員引導分時、分流入館。

簡文彬以巴哈平均律第一首的前奏，象徵衛武營在疫期的一項新開始，讓公共鋼琴從早上8點到晚上11點，繼續陪伴大家。鋼琴旁也會擺上酒精，建議演奏前與演奏後都記得去消毒手部一下。雖在戶外，還是請觀眾保持安全社教距離。

簡文彬表示，三級警戒期間，衛武營有些節目都延期或取消，9月的第一個周末會有衛武營主辦的節目出現。目前還無法全席銷售票券，是以間隔入座，每一場約是一半、或一半多一點兒的觀眾進場。期待今年底能再逐漸鬆綁，能齊聚欣賞節目。衛武營下半年的節目從9月開始起跑，昨天開放會員早鳥75折選位，下星期開放所有人75折早鳥購票。