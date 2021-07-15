高雄興達觀光漁市重新開業 避免排隊人龍將採封閉路口

高雄興達港觀光漁市上周末出現大量人潮，2天約有7千人次，高雄市府勒令休市後，日前重新開業，現場採單一入口、三個出口，市場內最多開放350人進入等，並在各攤位前規畫1.5公尺距離線、購物動線單一方向等，望減少群聚風險。

興達港觀光漁市管委會總幹事鄭瑞益表示，其實興達漁市場平日人潮本就不多，一天約只有100人次，遇假日人潮才會多，為以防萬一，經向市府經發局提交避免群聚計畫書，昨經發局副局長王宏榮也到場視察，確定安排動線。

有攤商為宣導民眾保持社交距離，攤子上掛滿標語，販售麵線的邱姓攤販表示，漁市場假日下午人最多，但因規定僅開放350人進場，上周末疑因接近微解封，想進漁市場的排隊瞬間人潮太大，才在市場入口出現排隊人龍，裡面沒有群聚問題，他們只能宣導民眾買完趕快離開，都說到燒聲，希望大家守秩序。