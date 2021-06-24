影／屏東海生館慘澹經營零遊客 開直播抓住粉絲的心

開館21年的屏東海生館，上月16日起因疫情警戒升至三級休館，又配合中央防疫措施延至7月12日；在長達1個多月的零遊客非常時期，館方只能持續透過臉書專頁強化與粉絲互動，每周三中午12點半開播「海洋會客室」外，每周日中午12點半開播「海洋小學堂」，邀解說員及飼育員與粉絲線上問答，讓民眾在家也能身歷其境般與直播小編暢遊海底世界。

屏東海生館過去每年平均逾百萬遊客造訪，去年受疫情影響，全年度創不跌破百萬人的新低紀錄，今年年初開始回溫，未料5月中旬本土疫情風暴擴大，海生館經營團隊海景公司配合全國警戒升至三級休館，長達1個多月的零收入，但要維持館內運作，水電、飼料等開銷不小，部分工作人員輪放特休假、補休假， 也面臨沉重的財務壓力，將希望寄託在政府的紓困和優惠補助方案。

海景公司說，館內雖暫停開放，飼育員仍每天要定時照護館內的大大小小海洋生物，維持牠們生活所需，為讓民眾在閉館期間也能了解海洋生態知識，每周日中午12點半在臉書開播「海洋小學堂」直播節目，讓民眾與直播小編同遊海生館，線上近距離觀看餵食解說，盡覽美麗海洋生態，每周主題不同，有深入秘密花園觀看復育鯊魚寶寶，或跟著飼育員潛入水下餵食魟魚，認識美麗海洋生態，也是居家期間的療癒良方。