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影／屏東海生館慘澹經營零遊客 開直播抓住粉絲的心
開館21年的屏東海生館，上月16日起因疫情警戒升至三級休館，又配合中央防疫措施延至7月12日；在長達1個多月的零遊客非常時期，館方只能持續透過臉書專頁強化與粉絲互動，每周三中午12點半開播「海洋會客室」外，每周日中午12點半開播「海洋小學堂」，邀解說員及飼育員與粉絲線上問答，讓民眾在家也能身歷其境般與直播小編暢遊海底世界。
屏東海生館過去每年平均逾百萬遊客造訪，去年受疫情影響，全年度創不跌破百萬人的新低紀錄，今年年初開始回溫，未料5月中旬本土疫情風暴擴大，海生館經營團隊海景公司配合全國警戒升至三級休館，長達1個多月的零收入，但要維持館內運作，水電、飼料等開銷不小，部分工作人員輪放特休假、補休假， 也面臨沉重的財務壓力，將希望寄託在政府的紓困和優惠補助方案。
海景公司說，館內雖暫停開放，飼育員仍每天要定時照護館內的大大小小海洋生物，維持牠們生活所需，為讓民眾在閉館期間也能了解海洋生態知識，每周日中午12點半在臉書開播「海洋小學堂」直播節目，讓民眾與直播小編同遊海生館，線上近距離觀看餵食解說，盡覽美麗海洋生態，每周主題不同，有深入秘密花園觀看復育鯊魚寶寶，或跟著飼育員潛入水下餵食魟魚，認識美麗海洋生態，也是居家期間的療癒良方。
另外，每周三中午12點半開播的「海洋會客室」，邀請解說員及飼育員與粉絲線上問答，讓民眾得到無法在館內參觀時了解的知識及小故事，透過飼育員親身解說，如企鵝飼育員提到不同企鵝的個性，甚至有些企鵝會喜歡跟著飼育員等趣味小故事，了解不為人知的工作甘苦談，直播同時線上開放問答，成為多元的海洋知識交流分享平台。
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