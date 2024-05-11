影／母親節動員濁水溪兩岸淨溪 還給「母親之河」美麗面貌

雲林縣政府今天邀集濁水溪兩岸的雲、彰居民，比照為母親洗腳孝親的模式，在「母親之河」展開淨溪，小小環保志工獻花給雲林縣長張麗善等媽媽並一起進入河灘淨溪，讓母親之河恢復潔淨美麗的面貌，環保局也推動循環杯減塑行動，訓練680名民眾成立水環境巡守隊，張麗善說，地球是人類之母，用行動保護環境是最有意義的母親節。

適逢母親節，為維護「母親之河」濁水溪河川環境，雲林縣環保局今天邀集第4河川分署、彰化縣環保局、塑膠相關企業廠商及大批環保志工，在西螺濁水溪森活武樹園區開辦「森活無塑童樂會」淨溪，推出無塑市集、循環杯及餐具，鼓勵減塑從每個人自身做起，同時表揚豐泰、青新環境工程、銘安科技、台塑及小北百貨等對環保有功企業。

張麗善表示，氣候變遷是重要議題，水環境守護更不容小覷，濁水溪生態豐富，近年來投入大批經費人力，解決「吃飯攪沙」的揚塵問題，同時綠化植披定砂十分成功，透過母親節動員淨溪，維護「母親之河」美麗面貌，可說是送給濁水溪最好的母親節禮物。

環保局統計，雲林縣使用一次用塑膠杯飲料店有393家，以每家每月預估使用9600個，每月用量達377萬個，去年實施禁用一次性餐具，1至9月共計減少使用3萬6676件。