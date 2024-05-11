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影／母親節動員濁水溪兩岸淨溪 還給「母親之河」美麗面貌

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
適逢母親節，雲林縣府邀集濁兩岸的雲、彰居民淨溪，還給母親之河濁水溪潔淨美麗面貌。記者蔡維斌／攝影
適逢母親節，雲林縣府邀集濁兩岸的雲、彰居民淨溪，還給母親之河濁水溪潔淨美麗面貌。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府今天邀集濁水溪兩岸的雲、彰居民，比照為母親洗腳孝親的模式，在「母親之河」展開淨溪，小小環保志工獻花給雲林縣長張麗善等媽媽並一起進入河灘淨溪，讓母親之河恢復潔淨美麗的面貌，環保局也推動循環杯減塑行動，訓練680名民眾成立水環境巡守隊，張麗善說，地球是人類之母，用行動保護環境是最有意義的母親節。

適逢母親節，為維護「母親之河」濁水溪河川環境，雲林縣環保局今天邀集第4河川分署、彰化縣環保局、塑膠相關企業廠商及大批環保志工，在西螺濁水溪森活武樹園區開辦「森活無塑童樂會」淨溪，推出無塑市集、循環杯及餐具，鼓勵減塑從每個人自身做起，同時表揚豐泰、青新環境工程、銘安科技、台塑及小北百貨等對環保有功企業。

張麗善表示，氣候變遷是重要議題，水環境守護更不容小覷，濁水溪生態豐富，近年來投入大批經費人力，解決「吃飯攪沙」的揚塵問題，同時綠化植披定砂十分成功，透過母親節動員淨溪，維護「母親之河」美麗面貌，可說是送給濁水溪最好的母親節禮物。

環保局統計，雲林縣使用一次用塑膠杯飲料店有393家，以每家每月預估使用9600個，每月用量達377萬個，去年實施禁用一次性餐具，1至9月共計減少使用3萬6676件。

環保局長張喬維指出，減塑已成維護環境重中之重，目前雲林垃圾已可達到自主處理的目標，未來重點就是垃圾減量與廚餘問題，尤其西螺地區是果菜運銷重地，每天所產的蔬果殘渣數量相當龐大，縣府已向中央爭取脫水設備，未來即可實施蔬果殘渣集運，解決多年來嚴重的垃圾問題。

小小環保志工獻花給雲林縣長張麗善等多位媽媽，並以淨溪行動，還給「母親之河」美麗面貌，作為母親節最佳禮物。記者蔡維斌／攝影
小小環保志工獻花給雲林縣長張麗善等多位媽媽，並以淨溪行動，還給「母親之河」美麗面貌，作為母親節最佳禮物。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領雲、彰地區民眾，在濁水溪展開淨溪行動，作為送給「母親之河」的母親節禮物。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領雲、彰地區民眾，在濁水溪展開淨溪行動，作為送給「母親之河」的母親節禮物。記者蔡維斌／攝影

濁水溪 環保局長 雲林

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