台南穗稻熱病元凶是農民未做好田間管理？業者：應建立警示機制

稻米一期作即將收成，繼台南新市稻作傳出染上「穗稻熱病」後，南市其他稻米產區也傳出類似災情，且不只稻熱病，螟蟲蟲害也比往年凶猛，恐影響產量，農政單位指出，這次問題是農民沒有做好田間管理，沒有照時間施肥噴藥，才傳出災情；相關說法引來農民反彈，如果農政單位已預知災害、氣候劇變，為何不能事先預警？

一期稻作5月底、6月初就要進入收割期，近來卻傳出稻熱病情形，台南市是稻米重要產區，目前從北邊的後壁到南邊的新市都傳出災情，新市區農民向立委陳情，受災面積仍待調查，後壁區農會與公所會勘，初估有2成稻穗都成空包彈，希望能將氣候變遷因素納入天然災害補助

而農政單位對於近期稻熱病狀況，認為農民應做好田間管理，才能降低災情發生機率，下營弘昌碾米廠業者曾耀彬認為，現在天候變數多，施肥、用藥都無法循慣例，農民必須有認知，而相關單位也應提早預警，或建立通報機制，並建議轉換抗病性較佳品種，才能降低農損又不致引發爭議。

曾耀彬說，近年極端氣候造成巨大影響，傳統經驗及耕作習慣不再適用，需要針對各種狀況做出應對，施肥、噴藥不只要到位，還得配合天氣狀況做出調整，以這次穗稻熱災情為例，4月下旬這波鋒面強降雨應是最大原因。

曾耀彬指出，2月插秧的稻作，4月中進入抽穗期，就像人類的懷孕期，水分、養分都要顧好，也要防治病蟲害，當時那波鋒面雨勢又快又大，不少農民沒能及時噴藥，等到稻熱病發生又蔓延開來，要處理已經來不及。

弘昌碾米廠成立稻米產銷契作集團專區，目前種植面積近500公頃，之前就導入數據管理，根據天氣預報判斷，這波鋒面恐帶來近5年來同時期最大雨勢，立刻與契作戶聯繫，提前以無人機進行全面噴藥，希望未雨綢繆，近期巡視契作田區，發現稻熱病與鄰田相比情形輕微，才鬆了一口氣。