老人家三餐只管吃飽恐致肌少症 雲林設營養中心教大家「吃好」

雲林縣6年前起相繼在東勢鄉、西螺鎮衛生所成立社區營養推廣中心，為擴大社區辦理團體營養教育、相關人員培訓課程等量能，今天同步又在虎尾、斗南及北港等鄉鎮新增3處分中心，由社區營養師提供全齡營養諮詢，且每月1次進駐社區據點推廣健康飲食觀念，帶動各年齡層實踐健康生活。

縣長張麗善、衛生局長曾春美今與縣內各衛生所主任、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤等人為虎尾社區營養推廣分中心揭牌。

張麗善指出，雲林縣老年人口約13萬人，比率高達20.7%，屬超高齡社會，加上農業縣思維，65歲以上長者飲食習慣多是方便、有吃飽就好，反易忽略均衡飲食，據調查，其中有不少長者因缺少攝取蛋白質，而出現肌少症情形，嚴重者恐增加骨折風險。

衛生局長曾春美表示，社區營養推廣中心由營養師主動走進社區指導團體營養教育、營養照護相關人員培訓，及輔導長者共餐餐點、餐飲業者高齡友善健康飲食、個別營養教育等，今年起擴增提供個別諮詢，不分年齡層都可利用，針對長者也會列案追蹤，確保攝取足夠營養。

其次，近年國人飲食逐漸精緻化，全穀雜糧精製後，將喪失許多珍貴營養成分，糖、鹽也是當中最常見的調味品，但攝取太多都可能影響健康，曾春美說，為提升民眾健康均衡飲食知能，已輔導販賣全穀及未精製雜糧的攤販、商店、超商、大賣場等放置標示牌，鼓勵民眾採買健康食物。