快訊

吸金逾5億元潛逃泰國…藍海集團董座夫婦遭遣返 上銬畫面曝

陽明交大合校首張學生證出爐！右下角成焦點 在校生：像業務名片

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老人家三餐只管吃飽恐致肌少症 雲林設營養中心教大家「吃好」

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮社區營養推廣分中心營養師鍾家欣自創「農總來」健康飲食墊板、貼紙，互動性十足，大獲長者好評。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮社區營養推廣分中心營養師鍾家欣自創「農總來」健康飲食墊板、貼紙，互動性十足，大獲長者好評。記者陳苡葳／攝影

雲林縣6年前起相繼在東勢鄉、西螺鎮衛生所成立社區營養推廣中心，為擴大社區辦理團體營養教育、相關人員培訓課程等量能，今天同步又在虎尾、斗南及北港等鄉鎮新增3處分中心，由社區營養師提供全齡營養諮詢，且每月1次進駐社區據點推廣健康飲食觀念，帶動各年齡層實踐健康生活。

縣長張麗善、衛生局長曾春美今與縣內各衛生所主任、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤等人為虎尾社區營養推廣分中心揭牌。

張麗善指出，雲林縣老年人口約13萬人，比率高達20.7%，屬超高齡社會，加上農業縣思維，65歲以上長者飲食習慣多是方便、有吃飽就好，反易忽略均衡飲食，據調查，其中有不少長者因缺少攝取蛋白質，而出現肌少症情形，嚴重者恐增加骨折風險。

衛生局長曾春美表示，社區營養推廣中心由營養師主動走進社區指導團體營養教育、營養照護相關人員培訓，及輔導長者共餐餐點、餐飲業者高齡友善健康飲食、個別營養教育等，今年起擴增提供個別諮詢，不分年齡層都可利用，針對長者也會列案追蹤，確保攝取足夠營養。

其次，近年國人飲食逐漸精緻化，全穀雜糧精製後，將喪失許多珍貴營養成分，糖、鹽也是當中最常見的調味品，但攝取太多都可能影響健康，曾春美說，為提升民眾健康均衡飲食知能，已輔導販賣全穀及未精製雜糧的攤販、商店、超商、大賣場等放置標示牌，鼓勵民眾採買健康食物。

雲林縣虎尾、斗南及北港等鄉鎮社區營養推廣分中心今天揭牌，各處進駐一名社區營養師，提供全齡營養諮詢服務。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾、斗南及北港等鄉鎮社區營養推廣分中心今天揭牌，各處進駐一名社區營養師，提供全齡營養諮詢服務。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左七）等人今天在虎尾鎮衛生所主持社區營養推廣分中心聯合揭牌典禮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（左七）等人今天在虎尾鎮衛生所主持社區營養推廣分中心聯合揭牌典禮。記者陳苡葳／攝影

健康飲食 張麗善 老年人口 衛生所

延伸閱讀

雲林專屬環境教育教材 「阿寶的大腳丫遊記」出版

雲林發行第二本「阿寶的大腳ㄚ遊記」 首刷千本館藏超過百處

雲林開放式轉廢為能屢遭民怨 縣府德國取經將打造全密閉式廠區

借鏡轉廢為能 張麗善訪德國漢諾威廢棄物處理中心

相關新聞

天坑事件頻傳民眾擔心發生在家旁 南市府以透地雷達展開檢測

台南市近幾年天坑事件頻傳，民眾都很擔心住處旁或是騎車時碰到，水利局表示，最近已發包將以透地雷達檢測有老舊箱涵的道路，包含...

老人家三餐只管吃飽恐致肌少症 雲林設營養中心教大家「吃好」

雲林縣6年前起相繼在東勢鄉、西螺鎮衛生所成立社區營養推廣中心，為擴大社區辦理團體營養教育、相關人員培訓課程等量能，今天同...

烏山頭水庫環教園區 通過環境部認證

環境部9日召開環境教育認證審查會，認證通過「烏山頭水庫環境教育園區」為環境教育設施場所。

嘉義季節限定美景黃金雨、遷粉蝶報到迎母親節

周日母親節，每年5、6月阿勃勒花期，嘉義市自由路、博愛路栽種阿勃勒「金黃大道」花朵隨雨飄落，有如「黃金雨」，蘭潭後山也迎...

南市府送舊鞋衣服到非洲啟動 需志工幫赤貧地區居民與孩子

台南市政府與舊鞋救命國際基督關懷協會將在5月31日至6月2日，於安平區安億停車場舉辦今年南部第一場大型募集活動，市府購買...

偉大母愛！單親媽媽獨力照顧植物人女兒27年如一日

台南市楠西區邱小妹在1歲多時因疾病呈植物人狀態，小小身軀因常年臥床四肢萎縮，27年過去了，但她的身形看起來仍像幼兒，單親...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。