逢雨必淹噩夢不再 台南永康王行東路排水改善工程完工

台南永康焚化爐王行東路一帶，每逢豪大雨或是強降雨時，道路易發生積淹水問題，時常引起民怨，南市府去年編列經費約7565萬，執行「永康區王行東路道路排水改善工程」，今年4月底完工，台南市長黃偉哲今前往視察，可望大幅改善永康焚化爐及王行東路一帶積淹水情況。

水利局表示，永康區王行里永康焚化廠前路段為王行東路最低處，且既有側溝通洪斷面不足，導致每逢大雨時常發生道路積淹水問題，嚴重影響交通及焚化廠清運作業，因此去年由環保局籌編經費，委由水利局代辦改善工程，該工程去年1月開工，今年4月底順利竣工。

水利局指出，永康區王行東路道路排水改善工程在永康焚化廠綠帶區間增設抽排水設施，新建抽水站1座、進駐2台1CMS抽水機，同時沿王行東路下方設置壓力管涵，總長約291公尺，用以宣洩永康焚化廠及王行東路逕流量至鹽水溪。

水利局也說，該工程採近自然工法，以降低鋼筋、混凝土用量，以石籠、拋塊石工法取代，在兼顧河川防洪需求外，打造友善自然環境生態，讓藍綠帶共存；未來該區域優先以重力方式抽排，若遇上強降雨時，排水經溢流箱涵進入前池及抽水井時，採自動或手動抽排方式。

黃偉哲強調，王行東路是永康科工區的通勤之路，也是垃圾車通往永康焚化廠的重要聯絡道路，以往道路常因豪大雨導致積淹水無法通行，如今，改善工程趕在汛期前完工，相信可大幅改善永康科技工業園區周邊約25公頃的積淹水情形，讓用路人道路積淹水惡夢不再。