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少見純日系豆漿 佐籐先生濃郁豆香落腳嘉義

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
「佐籐先生」主產品豆漿外也有豆皮、豆腐等產品。記者李宗祐／攝影
「佐籐先生」主產品豆漿外也有豆皮、豆腐等產品。記者李宗祐／攝影

以黃豆或黑豆研磨而成的豆漿是台灣國民美食，台灣黃豆仰賴進口，而來自日本的黃豆少之又少，原從事冷凍工程的林義智20年前偶然機會裡品嘗過日本北海道黃豆做出來的豆漿，濃郁口感令他難忘，想讓更多人分享這滋味，在妻子的支持下，決定追尋無法忘懷的味道。但日本黃豆少出口，林義智的堅持努力終於打動日方願進口黃豆，今年初在嘉義市萌芽成立「佐籐先生」。

以黃豆或黑豆研磨而成的豆漿，富含植物性蛋白質與微量鈣質，是許多台灣人喜愛的飲品，常作為早餐、飲料。其製作簡單，把黃豆浸泡一段時間，打碎後用紗布將豆渣分離，即得到生豆漿，加水燒開後，即可食用，加糖成「甜漿」，加醋、鹽、醬油、醬菜等是「鹹漿」。副產品豆渣也可食用，生豆漿也用來製作豆腐。

不過，台灣的黃豆大都是進口，林義智說，20年前畢業後，有緣到台中工讀學習到日本傳統豆乳生產，材料也是美國加拿大的黃豆，但日式手工職人精神的作法，也生產出有別於市面上不同的口感。

有一回日本老師傅帶了一小包北海道黃豆，試做出來的豆漿，豆香濃郁、口感絲滑甘甜，深深刻印在腦海中。

林義智退伍後換學習冷凍空調，打拚20年已有一番成就，但心中仍然小有遺憾，每當喝到台灣豆漿就想起了北海道豆乳的濃醇香，與老婆徹夜長談討論後，下定決心追尋腦海中無法忘懷的味道，透過關係與日本糧商洽談，因為北海道黃豆很少出口，日本人做事小心謹慎，沒有達到一定程度，難以說服合作。

林義智說，秉持著打不死的蟑螂精神，積極與日方接洽，也將製作流程、產品送到日本，不斷努力下，終於引進北海道黃豆，雖然成本高於美加黃豆，但本著薄利多銷的信念，要讓大家也能品嚐到北海道的幸福風味。

今年元月與合夥人黃國榮決定率先在嘉義市紮根於民族路成立首間「佐籐先生」，除了賣豆漿外，還有豆皮、豆腐、油豆腐及豆腐丸子等，開幕以來頗獲好評，回流客更是不少，至今Google評論5星，網友留言都是被濃郁的豆漿、品質所吸引。

獲得消費者肯定，2人決定開第2家店，位置還是在嘉義市，維持穩紮穩打保持品質策略，希望能成為嘉義市另項特色產品。

嘉義市「佐籐先生」除了賣豆漿外，還有豆皮、豆腐、油豆腐及豆腐丸子等。記者李宗祐／攝影
嘉義市「佐籐先生」除了賣豆漿外，還有豆皮、豆腐、油豆腐及豆腐丸子等。記者李宗祐／攝影
今年元月林義智（左）與合夥人黃國榮（右）在嘉義市民族路成立首間「佐籐先生」。記者李宗祐／攝影
今年元月林義智（左）與合夥人黃國榮（右）在嘉義市民族路成立首間「佐籐先生」。記者李宗祐／攝影
嘉義市民族路首家日系豆漿「佐籐先生」。記者李宗祐／攝影
嘉義市民族路首家日系豆漿「佐籐先生」。記者李宗祐／攝影

北海道 嘉義 日本

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