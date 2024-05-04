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借鏡轉廢為能 張麗善訪德國漢諾威廢棄物處理中心

中央社／ 雲林縣4日電

雲林縣長張麗善昨天參訪德國漢諾威廢棄物處理中心，要借鏡此處分類垃圾篩選、轉廢為能的處理技術，助雲林邁向零廢棄全循環目標。

雲林縣政府今天發布新聞稿表示，張麗善27日率隊出訪德國，昨天與環保局長張喬維等人參訪轉廢為能、提供漢諾威市15萬戶電力與冬天熱能的漢諾威廢棄物處理中心。

張喬維表示，漢諾威市及臨近鄉村地區每年約產生20萬噸生活垃圾，除了既有3個垃圾掩埋場外，還設置21個回收中心，超過55處的綠色廢棄物收集點，去化垃圾。

此外，收集的生活垃圾送入廢棄物處理中心，經破碎處理後，篩選可燃燒物質交由工業鍋爐轉化為電力，有機質則於大型發酵槽中發酵產生沼氣，在熱電聯產廠轉化為能源。

張喬維說，漢諾威垃圾處理方式是採固定式分選處理，縣府於前年也從歐洲引進相關設備，操作使用已累積相當的經驗，透過此次參訪未來規劃興建廢棄物處理廠時可以更精進完善，實踐零污染。

張麗善強調，雲林縣垃圾須委外處理，若遇其他縣市焚化爐歲修或停爐，就會陷入垃圾去化困境，影響民眾生活品質，必須建構一套與漢諾威一樣完善處理方式，在2030年達到零廢棄全循環的目標。

廢棄物 張麗善 雲林

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