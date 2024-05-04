台南試辦取消內側車道禁行機車 塗銷不同調騎士被嚇到

台南市進行機車族路權改善，開放機車行駛內側車道及路口不強制兩段式左轉，至上月27日全市已有16條道路試辦，但議員指同一範圍的道路禁止機慢車塗銷「不同調」，有的塗銷有的保留，讓機車族常嚇到；交通局表示標線、標誌等道路改造工程還在進行中，預計6月底前完成全面刨除，標字未完全刨除前，警察局在開放路段不會開單。

市議員林美燕表示，最近在路上發現雙線道路內線禁止機慢車黃字塗銷不同調，同屬南區的新興路塗銷，但金華路、府前路和健康路保留，同屬中西區路段的中正路、民生路、公園路塗銷，北門路、民族路、成功路公園南路保留。

林美燕說，標誌和標線是指揮用路人很重要的設施，有的塗銷有的沒有塗銷，民眾陳情常騎車騎到一半，發現路上的黃字突然消失了，不知道是什麼意思突然被嚇到，交通局要提前立牌提醒，同時要加強教育和告知用路人，這很重要，否則行駛中突然嚇到也會分心。

交通局長王銘德表示，為平衡機車族路權，台南市政府從去年起試辦單向二車道開放機車行駛內側車道、及不強制機車二段式左轉，迄今已有中正路、府前路等16條路段完成標線、標誌等道路改造工程，目前開放標準是希望原市區及鄰近的永康、歸仁和仁德等都有1條長度夠且有連貫性的道路試辦，在試辦路段路口前後都有立牌告知，可能不夠密集會再改善，預計6月底前完成刨除，標字未完全刨除前，警察局不會開單。

交通局也說，依試辦期間交通事故統計資料，試辦路段發生529件事故，其中機車涉入401件，20件機車左轉的事故中，有14件是直接外側切入左轉（俗稱鬼切）造成，顯示試辦情形並未因不強制機車二段式左轉而增加交通事故，預計今年底將完成單向二車道路型的道路全部開放，同時完成道路改造工程及加強宣導，保障機車族用路安全。

為加速達成全面開放目標，交通局將盡速擴充標線工作能量，預計於下半年針對原府城6區、永康區、仁德區及歸仁區等尚待開放的36條路段採一次性全面開放，同時開放前路段上如有路面更新工程，既有禁行機慢車標字即不再繪設，相關標線、標誌調整以今年底全數完成為目標。至於其它行政區及公路局權管的省道路段，後續也將逐步展開盤點工作，並以今年底前全面開放為目標。