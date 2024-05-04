一邊魚塭、一邊水道 馬沙溝聯外道路老是壞

日前鋒面帶來大雨，台南安南區城西街二段一處牌樓前道路晚間突塌陷，造成路面出現1個約寬8公尺天坑，無獨有偶，將軍區馬沙溝聚落南側聯外道路，被居民發現雨後出現裂痕，範圍越來越大，目前僅剩一邊車道可通行，居民擔憂危險，抱怨2年前才完成道路鋪設，沒想到這麼快就出狀況，市府將於6日會勘，討論修復工法。

水利局指出，8公尺天坑是魚塭排水取水的公溝過路段頂版破壞導致塌陷，疑似因長期泡在鹽分高的水中造成鋼筋鏽蝕，也不排除與連續地震有關，現場以鋼板及圍籬防護、預留車道通行，預計1周內完成搶修。

通往將軍漁港最近道路即是馬沙溝聚落南側聯外道路，平沙里長吳智凱說，兩旁分別是北航道與魚塭，還有山子腳大排水溝流經，長期以來外水、內水輪番沖刷，路基掏空，每次路面鋪設好，1、2年就出現類似狀況，「治標不治本！」颱風、降雨量大會更嚴重，希望市府拿出具體辦法。

議員謝舒凡說，民眾反映該路段損壞頻率高，這次道路又發生龜裂，感覺路面傾斜角度不小，電線桿也偏移，下方路基流失情形可能相當嚴重，土木技師公會公會鑑定後，認為是潮差造成路基掏刷，若進行護岸整治，粗估經費約2800餘萬。

謝舒凡表示，連接聚落與道路橋梁，也被認定是第四級危險橋梁，禁止3.5噸以上大車通行，除人車通行，下方還有漁民船筏通行，若未來爭取道路改善，市府應一併處理。

梅雨季及汛期即將到來，將軍區長許博森說，下周一將與工務局、水利局等單位會勘，南市濱海地區鹽分重又有潮水侵蝕，在了解路基流失實際狀況後，商討最適宜工法修復。