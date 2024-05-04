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台南安平跨港大橋動⼟ 盼解舊城區塞車

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南安平新地標漁港跨港大橋多次流標動土，3年後完工。圖為完工模擬圖。記者周宗禎／翻攝
台南安平新地標漁港跨港大橋多次流標動土，3年後完工。圖為完工模擬圖。記者周宗禎／翻攝

台南安平老城區多年期待的新地標、跨港大橋，經過10次流標、斥資23.4億元，昨天終於動⼟，市長黃偉哲以像「中華民國10次革命才成功」形容，指出新橋將打通安平港區交通網任督二脈，預期可減少安平舊城區塞車。不過進出方便後車流量預估增加，居民擔心停車一位難求會更嚴重，市府表示，交通局將提早規畫，增加停車空間。

安平舊城區假⽇觀光⼈潮眾多交通壅塞，多年無解。在地議員李啟維表示，舊城區因為先天道路狹窄無法承載假日眾多遊客，主要道路假日滿滿的人，有重要活動時更寸步難行；跨港橋是地方住戶、民代多年反映陳情，中央補助經費才能興建，不過，從在地人來看，也沒辦法完全解決塞車。

李啟維認為，要徹底解決，應該是中央管轄的環港道路開放給一般民眾通行，車輛可聯通健康路、台86快速道路更快進出，再增加一條出入通道，這樣才能解決塞車問題。

跨港⼤橋全長約1010公尺，跨越安平漁港航道，銜接兩端城平路、永華路，完⼯後從南邊北上進出安平舊城區的觀光客，不再非走安北路不可，可大幅減少塞車。

市府爭取內政部國⼟管理署補助加地⽅⾃籌共23.4億元，因橋樑「蓋在海上」，工程困難度極高，歷經10次流標，第11次才發包出去。

內政部次長花敬群昨出席動土典禮表示，跨港大橋能把安平南北跨港銜接，對地區發展是強心劑；黃偉哲指出，完⼯後可讓民眾藉便捷路網前往觀光景點旅遊。

⼯務局長陳世仁說，跨港⼤橋採輕量化鋼筋混凝⼟景觀橋設計，橋墩結合台江候⿃意象，橋梁上有⼈⾏道、觀景平台，並設夜間光雕設備，兼具交通便捷與觀光發展效益，預計2027年底完⼯。

陳世仁指出，目前安平舊城區交通壅塞問題，市府已耗資3.5億將和緯路延伸到安北路分流，減少周遭車流；未來跨港橋自南端新接永華路，方便南端進出、預計可分流近半大幅減少塞車。至於居民擔心將導致停車不易問題，可能因為車輛進出更方便而更嚴重，將由交通局提早規畫增加停車空間。

塞車 黃偉哲

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