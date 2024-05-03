嘉義縣擬斥資6千萬改造府會廣場 挨批「廣場比人命重要」

嘉義縣政府擬斥資6千萬元整建府會廣場，打造全新地標「府會之心」，有議員今在臨時會痛批廣場整建計畫根本沒提案，放著道路、水溝多年失修，卻要花6千萬縣款去做廣場，難道廣場比人命還重要。縣府建設處說，經費由超收稅款支應，去年放在追加減預算已通過。

議員王啟澧質詢時批，6千萬這麼隨便就給過了，放任水溝淹水、馬路破損不去修，難道廣場比人命還重要，超收稅款不應這樣運用。縣長翁章梁說，縣府是嘉義縣的門面，已向中央討論過，需將府會交界做柔化及軟化，也會持續維護基礎建設。

議員詹琬蓁說，先前因為講到鐘樓存廢問題，縣府將斥資6千萬元改造府會廣場一案才曝光，並放在追加減預算內，但縣府沒另外向議會提案，未提出詳細規畫說明送議會審查。建設處長郭良江說，6千萬預算是超增稅款。議長張明達說，去年底追加減預算時已審查通過。

翁章梁表示，當初提報2、3個地點給中央選擇，最後由府會廣場中選，希望將朴子及太保交界柔化，提升府會廣場使用率，也會打造記者會空間，避免記者會音響影響府內上班，同時也改善排水、照明設備，會再向設計團隊溝通，保留鐘樓融入新的設計中。

議員何子凡說，縣府動支預算需經議會審議，雖然去年已得知會施作府會廣場，但不知道經費及項目，如同開出空白支票，質疑過程有瑕疵。議長張明達裁示，府會之心景觀工程拆除鐘樓先撤案，待要施作工程時再提出規畫向議會報告。