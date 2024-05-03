快訊

好天氣快掰了…周日降雨範圍擴大 下周北部連3天跌回20度

台股站上2萬點 謝金河：躺地上30幾年老股出現井噴行情

國道客運運價最高漲幅定案 北高票價最高可漲36元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣擬斥資6千萬改造府會廣場 挨批「廣場比人命重要」

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣將斥資6千萬元改造府會廣場，遭議員怒批廣場比人命還重要。圖／議員何子凡提供
嘉義縣將斥資6千萬元改造府會廣場，遭議員怒批廣場比人命還重要。圖／議員何子凡提供

嘉義縣政府擬斥資6千萬元整建府會廣場，打造全新地標「府會之心」，有議員今在臨時會痛批廣場整建計畫根本沒提案，放著道路、水溝多年失修，卻要花6千萬縣款去做廣場，難道廣場比人命還重要。縣府建設處說，經費由超收稅款支應，去年放在追加減預算已通過。

議員王啟澧質詢時批，6千萬這麼隨便就給過了，放任水溝淹水、馬路破損不去修，難道廣場比人命還重要，超收稅款不應這樣運用。縣長翁章梁說，縣府是嘉義縣的門面，已向中央討論過，需將府會交界做柔化及軟化，也會持續維護基礎建設。

議員詹琬蓁說，先前因為講到鐘樓存廢問題，縣府將斥資6千萬元改造府會廣場一案才曝光，並放在追加減預算內，但縣府沒另外向議會提案，未提出詳細規畫說明送議會審查。建設處長郭良江說，6千萬預算是超增稅款。議長張明達說，去年底追加減預算時已審查通過。

翁章梁表示，當初提報2、3個地點給中央選擇，最後由府會廣場中選，希望將朴子及太保交界柔化，提升府會廣場使用率，也會打造記者會空間，避免記者會音響影響府內上班，同時也改善排水、照明設備，會再向設計團隊溝通，保留鐘樓融入新的設計中。

議員何子凡說，縣府動支預算需經議會審議，雖然去年已得知會施作府會廣場，但不知道經費及項目，如同開出空白支票，質疑過程有瑕疵。議長張明達裁示，府會之心景觀工程拆除鐘樓先撤案，待要施作工程時再提出規畫向議會報告。

嘉義 議員

延伸閱讀

內政部政次吳容輝公務生涯屢創驚奇 520內閣改組去向曝

嘉義縣義竹鴿笭文化祭登場 翁章梁老家開籠場面壯觀

翁章梁訪美12天 盼結合高科技產業打造嘉義小矽谷

嘉義縣「爛路王」改設中央分隔島 1.8億工程年底完工

相關新聞

嘉義縣擬斥資6千萬改造府會廣場 挨批「廣場比人命重要」

嘉義縣政府擬斥資6千萬元整建府會廣場，打造全新地標「府會之心」，有議員今在臨時會痛批廣場整建計畫根本沒提案，放著道路、水...

嘉市首創長照互助喘息服務布點全國最多 今宣布加碼鼓勵措施

嘉市為減輕家庭照顧者負擔，去年試辦「互助喘息創新服務」，讓有長照需求民眾透過互助、輪流照顧長輩得到休息，今年擴大增設2處...

國宴團隊36小時創造菜色 要把台灣美食躍上國際能見度

第16任總統、副總統就職國宴菜色今天在台南市福爾摩沙遊艇酒店亮相，顧問團隊的美食評論家蔡珠兒說，國宴菜單是在36小時內創...

台南榮民之家永康基地 打造銀髮樂活村

照片為臺南市長黃偉哲視察臺南榮民之家完工現況，取自臺南市政府如報導】兼具長照機能的臺南榮家永康基地「安養健康園區」在3月底完工，臺南市長黃偉哲於2日前往視察，對於新建榮家的規劃設計及服務功能至表讚賞，

走進時光隧道 嘉義市百年歷史東門派出所變身打卡點

照片為東門町，取自嘉義市政府 【聚傳媒特約記者陳欣如報導】嘉義市政府十大旗艦計畫「文化新基地」與「舊城創新生」亮點計畫之重要節點「東門派出所文化基地（東門町1923）」於2日隆重開幕，以嘉義文學家「臥

台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟ 3年後完⼯

台南安平新地標、跨港⼤橋今天動⼟，全長約1010公尺跨越安平漁港預計3年後完⼯。市府預期將完善「安平港歷史風貌園區」運輸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。