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阿里山林鐵處募集寫真 製作國民記憶沉浸式影片

中央社／ 嘉義縣3日電

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處公開募集與阿里山林業鐵路相關的回憶照片，將製作沉浸式影片表現林鐵的國民記憶，預計今年底完成公開放映。

阿里山林鐵及文資處今天發布新聞稿表示，去年起啟動阿里山林業鐵路文化軸帶沉浸式影片製作案，預計於今年底完成並於嘉義製材所動力室內播放。

阿里山林鐵及文資處表示，為了影片能完整表現阿里山林業鐵道的國民記憶，公開募集民眾與阿里山林業鐵路的回憶照片，即日起至5月31日止歡迎民眾提供照片電子檔及文字檔等相關資訊，獲選者贈送嘉義製材所動力室沉浸式劇場門票1張，限量120份。

阿里山林鐵及文資處長黃妙修表示，這部影片的製作不僅是技術上的挑戰，更是文化傳承。製作團隊從過去的山上火車運材、山下製材，到沿線的自然生態與人文聚落，展現林鐵獨特歷史文化魅力。

黃妙修說，影片中虛擬與現實的界限將被巧妙地模糊，民眾有機會從全新視角，體驗那些曾經只能在記憶中追尋的時光。照片募集詳細訊息請見阿里山林鐵及文資處官網或臉書粉絲專頁。

影片 森林鐵路 阿里山

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