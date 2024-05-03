台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟ 3年後完⼯

台南安平新地標、跨港⼤橋今天動⼟，全長約1010公尺跨越安平漁港預計3年後完⼯。市府預期將完善「安平港歷史風貌園區」運輸網絡，紓解安平舊城區壅塞交通。

安平舊城區假⽇觀光⼈潮眾多交通壅塞，跨港⼤橋由城平路跨越漁港航道銜接⾄永華路，完⼯後可紓解安北路進入安平舊城區觀光客。四草⼤道⾞流可連通⾄台86線快速道路，分流市區台17線中華⻄路交通，並連結安平漁港兩岸帶狀安平街、觀夕平台、德陽艦園區、億載⾦城等觀光景點。

市府爭取內政部國⼟管理署補助，加上地⽅⾃籌共計23.4億元。市長黃偉哲主持開⼯動⼟典禮，內政部政務次長花敬群、國土管理署長吳欣修以及台南市議會議長邱莉莉等在地⺠意代表、⾥長鄉親出席祈求⼯程順利推動、如期如質完⼯。

⼯務局表⽰，跨港⼤橋採景觀橋設計，橋墩結合台江候⿃意象，採輕量化鋼筋混凝⼟橋設計，橋梁上有⼈⾏道、觀景平台，並設有夜間光雕設備，兼具交通便捷與觀光發展雙重效益，預計116年底完⼯，可紓解安平地區觀光⼈潮，形成環形交通網，完善安平港區整體交通動線系統。

黃偉哲指出，跨港⼤橋新建⼯程十分浩大，且歷經多次招標及流標終於在今日動土，可謂好事多磨。感謝在地立委協助向中央爭取經費，以及議員們的支持，讓眾所期待的跨港⼤橋能夠順利開工，也期待工程如期如質完工，打通安平港區交通網任督二脈。使⺠眾來台南享受在地美食之餘，可藉由更便捷之路網，前往其他觀光景點旅遊。