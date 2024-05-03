快訊

賴清德國宴首移台南綠委讚「不忘根本」 藍酸：幫弊案沖喜

林智堅轉戰商場復出了！出任永興資本總經理 背後是三立集團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟ 3年後完⼯

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟，3年後完⼯。記者周宗禎／翻攝完工模擬圖
台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟，3年後完⼯。記者周宗禎／翻攝完工模擬圖

台南安平新地標、跨港⼤橋今天動⼟，全長約1010公尺跨越安平漁港預計3年後完⼯。市府預期將完善「安平港歷史風貌園區」運輸網絡，紓解安平舊城區壅塞交通。

安平舊城區假⽇觀光⼈潮眾多交通壅塞，跨港⼤橋由城平路跨越漁港航道銜接⾄永華路，完⼯後可紓解安北路進入安平舊城區觀光客。四草⼤道⾞流可連通⾄台86線快速道路，分流市區台17線中華⻄路交通，並連結安平漁港兩岸帶狀安平街、觀夕平台、德陽艦園區、億載⾦城等觀光景點

市府爭取內政部國⼟管理署補助，加上地⽅⾃籌共計23.4億元。市長黃偉哲主持開⼯動⼟典禮，內政部政務次長花敬群、國土管理署長吳欣修以及台南市議會議長邱莉莉等在地⺠意代表、⾥長鄉親出席祈求⼯程順利推動、如期如質完⼯。

⼯務局表⽰，跨港⼤橋採景觀橋設計，橋墩結合台江候⿃意象，採輕量化鋼筋混凝⼟橋設計，橋梁上有⼈⾏道、觀景平台，並設有夜間光雕設備，兼具交通便捷與觀光發展雙重效益，預計116年底完⼯，可紓解安平地區觀光⼈潮，形成環形交通網，完善安平港區整體交通動線系統。

黃偉哲指出，跨港⼤橋新建⼯程十分浩大，且歷經多次招標及流標終於在今日動土，可謂好事多磨。感謝在地立委協助向中央爭取經費，以及議員們的支持，讓眾所期待的跨港⼤橋能夠順利開工，也期待工程如期如質完工，打通安平港區交通網任督二脈。使⺠眾來台南享受在地美食之餘，可藉由更便捷之路網，前往其他觀光景點旅遊。

台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟，3年後完⼯。記者周宗禎／攝影
台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟，3年後完⼯。記者周宗禎／攝影
台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟，3年後完⼯。記者周宗禎／攝影
台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟，3年後完⼯。記者周宗禎／攝影
台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟，3年後完⼯。記者周宗禎／攝影
台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟，3年後完⼯。記者周宗禎／攝影
台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟，3年後完⼯。記者周宗禎／攝影
台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟，3年後完⼯。記者周宗禎／攝影
台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟，3年後完⼯。記者周宗禎／攝影
台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟，3年後完⼯。記者周宗禎／攝影

台南 橋梁 觀光景點 黃偉哲

延伸閱讀

搶手！台南榮家永康基地3月底完工 目前已有1500人報名候位

日本自民黨青年局長訪台南拜會黃偉哲 盼深化交流

文旦等農漁產品將可輸陸 黃偉哲重申：樂見兩岸融冰

新一波鋒面將通過 黃偉哲籲避免前往山區

相關新聞

台南安平新地標漁港跨港⼤橋多次流標今動⼟ 3年後完⼯

台南安平新地標、跨港⼤橋今天動⼟，全長約1010公尺跨越安平漁港預計3年後完⼯。市府預期將完善「安平港歷史風貌園區」運輸...

台南捷運藍線「兵仔市站」消失？ 交通局澄清：是2站合併

台南捷運第1期藍線綜合規畫獲交通部審查通過，環評也在日前通過，第1期藍線是台南市進度最快首條可動工的捷運計畫，預計202...

台南這條路太常壞 居民怨修路「治標不治本」盼解方

台南市將軍區馬沙溝聚落南側聯外道路，被居民發現近日鋒面雨後，竟然出現裂痕，且範圍越來越大，目前僅剩一邊車道可以通行，民眾...

台南工地造成鄰房傾斜撤離11戶 市府依法開罰

台南市北區北華街某處建築工地造成鄰房傾斜，已緊急撤離11戶，市府勒令停工，依法開罰，每天監控，避免災害擴大

嘉市平均屋齡逾30年 議員要求加強老舊屋體檢

花蓮強震滿月，全台餘震逾1406起，震央嘉義地震超過31起。嘉義市議員鄭光宏上午質詢，921大地震前蓋的25年以上老屋占...

台積電帶動房價 嘉市議員轟社宅少、市府指供地中央尚未回覆

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區，帶動嘉縣市房價，市議員王浩上午質詢，中古屋5年漲百萬元，比鄰近嘉縣及雲林縣高4倍，新建房屋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。