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取締件數大幅下降 嘉油鐵馬道機車闖入漸有改善

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義報導
連接嘉義市與嘉縣水上鄉的嘉油鐵馬道是熱門休閒去處，但不少人反映有機車違規闖入，圖為昨上午民眾拍到機車駛入情況。圖／民眾提供
連接嘉義市與嘉縣水上鄉的嘉油鐵馬道是熱門休閒去處，但不少人反映有機車違規闖入，圖為昨上午民眾拍到機車駛入情況。圖／民眾提供

連接嘉義市與嘉縣水上鄉的嘉油鐵馬道，闢建超過15年，是熱門單車行人休閒去處，市府也陸續斥資逾億元優化改善，有市議員昨質詢說民眾常反映機車闖入，鐵馬道應是人本交通指標、重中之重，但去年嘉市警方只取締32件。市府回應，近3年取締汽機車闖入案件大幅下降，顯示民眾有公安警覺。

市府觀光新聞處長張婉芬說，針對汽機車違規闖入鐵馬道，2021年取締209件，到去年剩76件，件數大幅下降，會持續取締請警方開罰，呼籲汽機車勿違法闖入。

嘉油鐵馬道位於嘉縣範圍為水上警分局柳林派出所所轄，警方統計，去年至今共取締35件汽機車違規闖入；警方表示，為維護行人安全，將常態性編排勤務加強取締，落實專用道用途。

市議員王浩質詢說，政府、民間合力推動行人友善空間，維護鐵馬道、保障行人單車安全是重中之重，應嚴格取締不當闖入的汽機車，但違規依然常見，去年嘉市僅罰32件，平均每月才2.6件，無法杜絕闖入。

張婉芬也說，鐵馬道受歡迎、使用人多，至今投入逾億元優化鐵馬道，防汽機車闖入過去設車阻，後因無障礙使用通行空間取消，改監視器取締、接受民眾檢舉。

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