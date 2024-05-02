快訊

得知妹婿竟是車手頭涉詐騙被逮 余筱萍大笑後提出這要求

影／警政監林明佐涉洩密帶回中調組 副大隊長列證人請回

台南國際音樂節 周末邀民眾同樂

中央社／ 台北2日電

慶祝台南400年，台南國際音樂節今年除了小提琴家奧古斯汀．哈德利希之外，古巴哈瓦那大樂隊、柏林愛樂法國號家莎拉．威利斯將在音樂會之外到台南市美術館2館及孔廟快閃，與民眾同樂。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，來自古巴的哈瓦那大樂隊（Havana Lyceum Orchestra）及柏林愛樂法國號家莎拉．威利斯（Sarah Willis）一行人分別從9個城市飛來，5月1日晚上在台中舉行「當曼波遇見莫札特：搖擺哈瓦那」亞洲首演，5月4日將在台南文化中心舉行演出。

哈瓦那大樂隊將在5月3日下午推出「曼波快閃活動」在台南孔廟及台南市美術館2館露面。近40名音樂家搭乘台南露天觀光巴士，在孔廟帶來熱情洋溢的拉丁舞曲及古巴神曲，緊接著到台南市美術館2館演出，將有當地音樂學子加入同樂。

小提琴家奧古斯汀．哈德利希（Augustin Hadelich）5月5日將首訪台南，下午將在台南文化中心舉辦音樂會，演出曲目包含普羅高菲夫及貝多芬小提琴奏鳴曲「克羅采」等。音樂會結束後則將親自導聆並示範演出西貝流士「D小調小提琴協奏曲」精彩片段，購票觀眾可持音樂會票券原座位入席參與導聆。

台南 哈瓦那 音樂會

延伸閱讀

泓德能源支持藝文發展 獨家贊助台南市美術館特展

男神登台精品加持！車銀優珠寶貴公子、周董一派休閒

Lisa、LVMH三公子又被拍到約會！零偽裝甜蜜逛美術館

不只是一座美術館！青島「西海美術館」最新潮的當代藝術基地

相關新聞

台南幫派高調辦春酒 議員要求警方成立「掃黑專責隊」

台南市議員蔡筱薇在議會質詢警察局，關於近期幫派份子高調舉辦春酒，導致社會觀感不佳，要求組成掃黑專責隊，針對活躍幫派及關鍵...

南市去年縱火案創10年新高 議員籲追查背後原因

台南市議員陳怡珍今天在議會質詢時提出數據，指去年台南市縱火案件一共25件，創10年來新高，今年1至3月的統計數字已有3案...

根基營造舉辦《鐵路新徑界》 展出嘉義車站永續新貌

嘉義鐵路高架化工程正如期施工中，承攬軌道與車站興建的根基營造（2546），目前前也在嘉義市舉辦系列活動；其中，《鐵路新徑...

台南正統鹿耳門聖母廟履約贈金牌 找尋第一對結婚新人

台南安南區正統鹿耳門聖母廟去年與南市府民政局攜手，舉辦單身聯誼活動，吸引許多單身男女報名參加，近期廟方收到不少參加活動的...

嘉義百年東門派出所變身打卡新亮點 首展西醫詩人林臥雲字畫與詩集

嘉義市政府十大旗艦計畫「文化新基地」與「舊城創新生」亮點計畫重要節點，「東門派出所文化基地（東門町1923）」下午開幕，...

雲林四連霸縣議員摔跤驚傳脊椎爆裂性骨折 女兒發文曝病況

雲林四連霸縣議員黃文祥上周日驚傳在選民服務行程中意外摔跤，當下人倒地不起，送醫檢查後才發現脊椎第三節爆裂性骨折，院方緊急...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。