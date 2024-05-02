台南國際音樂節 周末邀民眾同樂

慶祝台南400年，台南國際音樂節今年除了小提琴家奧古斯汀．哈德利希之外，古巴哈瓦那大樂隊、柏林愛樂法國號家莎拉．威利斯將在音樂會之外到台南市美術館2館及孔廟快閃，與民眾同樂。

牛耳藝術今天發布新聞稿表示，來自古巴的哈瓦那大樂隊（Havana Lyceum Orchestra）及柏林愛樂法國號家莎拉．威利斯（Sarah Willis）一行人分別從9個城市飛來，5月1日晚上在台中舉行「當曼波遇見莫札特：搖擺哈瓦那」亞洲首演，5月4日將在台南文化中心舉行演出。

哈瓦那大樂隊將在5月3日下午推出「曼波快閃活動」在台南孔廟及台南市美術館2館露面。近40名音樂家搭乘台南露天觀光巴士，在孔廟帶來熱情洋溢的拉丁舞曲及古巴神曲，緊接著到台南市美術館2館演出，將有當地音樂學子加入同樂。

小提琴家奧古斯汀．哈德利希（Augustin Hadelich）5月5日將首訪台南，下午將在台南文化中心舉辦音樂會，演出曲目包含普羅高菲夫及貝多芬小提琴奏鳴曲「克羅采」等。音樂會結束後則將親自導聆並示範演出西貝流士「D小調小提琴協奏曲」精彩片段，購票觀眾可持音樂會票券原座位入席參與導聆。