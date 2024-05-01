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媽祖誕辰「最高檔壽宴」 全台108位名廚端拿手菜敬獻北港媽

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
今天農曆3月23日是媽祖聖誕，雲林縣北港朝天宮今午結合108位全台星級主廚敬獻108道佳餚為媽祖祝壽，陣仗浩大。記者陳苡葳／攝影
今天農曆3月23日是媽祖聖誕，雲林縣北港朝天宮今午結合108位全台星級主廚敬獻108道佳餚為媽祖祝壽，陣仗浩大。記者陳苡葳／攝影

今天農曆3月23日是媽祖聖誕，雲林縣北港朝天宮適逢建廟330周年，廟方今午舉辦媽祖壽宴及公益餐會，首度邀請108位全台星級主廚，準備108道佳餚敬獻媽祖婆，獻菜典禮後將所有菜色分送予130戶清寒家庭、獨居長者品嘗，盼散布媽祖婆的慈愛精神。

台灣海線聯誼會長年與台灣公益廚師協會至全台巡迴義煮，近4年累積超過50場，此次與世界華人傳媒影視人才產學發展協會號召108位名廚，各敬獻一道料理為媽祖祝壽，一個月前活動才剛開跑，不到一周名額全滿，可見受歡迎程度。

發起人洪銘雅說，名單囊括知名的涵碧樓、101大樓饗A Joy等主廚，這次菜色大家下足功夫，採用烏魚子、魚翅等高級食材及低油、低鹽手法料理，高貴不貴、心意十足，讓清寒家庭、獨居長者與媽祖婆一同慶生，品味佳餚。

此次星級陣仗加上食材高檔，台灣海線聯誼會副會長蔡宗憲說，總成本難以估算，直呼「愛心是無價的！」獻菜儀式後，工作人員將菜品一一裝進外帶餐盒，下午由廟方及地方里長兵分多路送到清寒家庭、獨居長者手中，受惠戶數逾130戶。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，今年祝壽大典首推「名廚獻菜慶媽祖生」有別以往，是很難得見到的場面，他感謝來自各地的總鋪師今早帶著美饌風塵僕僕趕來雲林，為這場愛心盛典添加許多溫度。

今天農曆3月23日是媽祖聖誕，雲林縣北港朝天宮今午結合108位全台星級主廚敬獻108道佳餚為媽祖祝壽，陣仗浩大。記者陳苡葳／攝影
今天農曆3月23日是媽祖聖誕，雲林縣北港朝天宮今午結合108位全台星級主廚敬獻108道佳餚為媽祖祝壽，陣仗浩大。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港朝天宮「名廚獻菜慶媽祖生」菜色高檔，媲美星級餐廳料理。記者陳苡葳／攝影
雲林縣北港朝天宮「名廚獻菜慶媽祖生」菜色高檔，媲美星級餐廳料理。記者陳苡葳／攝影

北港朝天宮 媽祖 獨居

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