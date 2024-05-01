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日本自民黨青年局長訪台南拜會黃偉哲 盼深化交流

中央社／ 台南1日電
日本自民黨青年局長鈴木貴子（左）訪團1日拜會台南市長黃偉哲（右），在政治、文化、經濟與體育等領域深入交流。（台南市政府提供）
日本自民黨青年局長鈴木貴子（左）訪團1日拜會台南市長黃偉哲（右），在政治、文化、經濟與體育等領域深入交流。（台南市政府提供）

日本自民黨新任青年局長、眾議院議員鈴木貴子等人，今天拜會台南市長黃偉哲，期盼加深彼此了解，且在政治、文化、經濟與體育等領域深入交流。

台南市政府發布新聞稿指出，鈴木貴子率領青年局長代理的參議院議員藤井一博、國際部長的眾議員金子俊平、國際副部長的眾議員山本左近、參議員友納里緒、日本JC日台友好之會會長麻生將豐等人昨日覲見總統蔡英文、準總統賴清德及準副總統蕭美琴，今天再拜會黃偉哲，台南也是訪問團此行台北之外唯一造訪城市。

黃偉哲感謝日本自民黨長期支持台日友好，日本在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間提供台灣疫苗，也在台灣大地震時給予援助，他期待台日友誼長長久久，且在經濟、文化與社會福利等領域深化交流。

鈴木貴子則表示，這次特別到訪準總統賴清德曾任市長的台南市，希望更了解台南及加深彼此了解，也在政治、文化、經濟與體育等領域深入交流。

市府人員說，鈴木貴子已當選4屆日本眾議員，今年3月接任自民黨青年局長，此次是初次訪台，下午訪問團將參訪烏山頭水庫、八田與一紀念園區等。

日本 議員

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