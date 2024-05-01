溫馨5月星空熱鬧 5日起迎來月掩火星、寶瓶座流星雨

溫馨5月迎來母親節，星空也很熱鬧，不僅年度第4大的寶瓶座η（Eta）流星雨將劃過天際，還能觀測「月掩火星」及「水星西大距」，讓人相當期待特殊天象到來。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，5月5日天空非常熱鬧，上午「月掩火星」約10時38分火星開始掩入，11時57分火星復出結束，過程約1小時19分，火星視星等約1.1；晚間則迎來寶瓶座η流星雨極大期，ZHR值接近50，月相近朔，觀測條件極佳，輻射點約於5月6日凌晨1時30分升起。

此外，母親節前「水星西大距」將於5月10日登場，水星亮度可達0.4，與太陽相距26.4度，位於雙魚座，可於日出前東方低空找到這顆體積小又離太陽最近的行星，平時難以觀測，在大距時是最適合觀察時候。

教育局表示，寶瓶座η流星雨屬於中型規模流星雨，母體是著名哈雷彗星（1P/Halley），活躍期在每年4月19日至5月28日，流星速度極快，輻射點位於寶瓶座η附近；今年寶瓶座η流星雨極大期觀測條件極佳，每小時上看50顆。

觀賞流星雨不需要觀測器材，只要遠離光害區，找個空曠視野佳地方躺下來，仰望天頂四周，保持耐心，就能期待流星劃過眼前時刻。

5月5日「月掩火星」是自2019年後再次出現，可見到月球逐漸經過火星前方，使火星最終被遮擋而不可見，但因在白天肉眼難以看見，須透過望遠鏡才可觀測；台南市南瀛天文館平頂觀測室將以天文望遠鏡視野，讓畫面投放在螢幕，供人一睹為快。