入梅鋒面過境嘉義劇烈天氣風強雨大 民眾驚：如颱風過境

今天起進入梅雨期，受鋒面過境對流旺盛影響，嘉義縣市昨天深夜到凌晨，風強雨大，許多民眾睡夢中被「呼呼」風聲、窗戶震動吵醒，嘉義氣象站說，昨天深夜到上午，平均風力2至4級，但陣風有6級，氣候不穩定，留意短延時強降雨及瞬間強陣風。

上月下旬鋒風境帶來降雨，為水位不斷下探的仁義潭、蘭潭暫時止渴，水利署水情監測，仁義潭蓄水率回升到24.3%，蘭潭50%，2座水庫蓄水量回升到逾千萬噸，目前嘉義水情燈號正常，每天需水量30萬噸，管控仁義潭、蘭潭每天出水量10至13萬噸，餘3分之2出水，分別由雲林湖山水庫、台南曾文及烏山頭水庫支援。

嘉義氣象站說，上月至今累計雨量149毫米雨量，對水庫進帳有很大助益，本月進入梅雨期，鋒面過境降雨，可望再為水庫進水。