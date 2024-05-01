台南車輛噪音檢測 得排隊數月

汽機車改裝排氣管認證制度明年起實施，被查獲安裝非經認證合格排氣管將直接開罰，目前興起「檢測風」。台南多名議員指出，南部缺少噪音檢測機構，南市環保局檢測量能有限，車主要排隊等候數月，要提升檢測量能；環保局表示，正辦理委外檢測招標，也將請有相關設備的單位申請認證，提升量能。

環保局表示，預估全市約有15萬輛汽機車可能改裝排氣管，今年前4個月申請檢測數量已1200多輛，為加速處理量能，目前正辦理委外檢測招標，預計6月上路，另將函文具有相關設備以及有噪音檢驗室的機構、學校申請認證，滿足檢測需求。

近年來汽機車改裝排氣管嚴重，每到深夜常有高爆噪音干擾民眾睡眠，環境部與交通部共同推動排氣管認證制度，將非原廠排氣管納為監理機關應辦理變更登記項目，若改裝的排氣管非經認證合格，經查獲將受罰，明年起實施，今年為緩衝期，車主可免費至地方環保局噪音檢測。

南市環保局統計，前4個月有1200多輛汽機車申請檢測，但人力及設備有限，每月只能辦1場檢測。

市議員朱正軒說，不少車主反映等候檢測的問題，且目前國內僅有6家國環院認證的民間噪音實驗室，南部區域卻無1家設立，市府應盡快輔導設立，也反映目前改管罰鍰金額1800元，比自行前往檢測5000元還低，實際遏阻效果令人質疑，建議中央可效仿日本對違法改管行為的嚴格懲罰，徹底遏止非法改管行為。

環保局指出，去年噪音車取締告發成效比前1年提升38.7%，目前有19套固定、移動式的類固式聲音照相設備，今年將再增11套，已陸續裝設，年底環境部還將補助6套，讓設備更充足。