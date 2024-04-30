後壁這座廟擁國寶級藝師作品 擬重建爆兩極意見 專家將現勘

以祭拜南宋抗金名將聞名的台南後壁下茄苳旌忠廟，因建物年久失修加上連日來地震威脅，廟方管委會擬就地重建，因保存國寶級藝師作品，不過地方意見兩極；市府文資處今下午會勘，重建與否，廟方將等專家學者鑑定後再研議。

據知，後壁下茄苳旌忠廟創建於清初康熙年間，主祀岳府元帥（岳飛），俗稱元帥爺公，與泰安宮同為下茄苳三十六庄（今演變為59庄頭61座宮廟）信仰中心，現今廟貌乃於民國52年重建，逾1甲子建物老舊結構安全各界關切。

而旌忠廟民國52年重建時，出自文化部指定「人間國寶」暨「第五屆國家文化資產保存獎」得主許漢珍及其父許銅爐，國寶彩繪大師蔡草如施作全廟彩繪，因出自名師之手，

拆除與否引起地方正反兩極意見，反對就地重建者本月初向台南市政府文資處提出將旌忠廟列為歷史文化資產，今下午專家們前往會勘，之後再開會討論。

「這是在地逾一甲子記憶，希望繼續保存下去。」遠從台北南下的律師徐明水是後壁人，祖父徐春長當年與許多鄉親捐款協助蓋廟，牆壁還有名字。他說，旌忠廟整體建物結構尚稱堅固，屋梁還有國寶級藝師蔡草如畫作，不惜貿然拆除。

也有鄉親建議，就算要拆，也應該選擇更適當地點，原地腹地有限不適合，附近泰安宮旁的停車場是很適合地點，希望管委會能慎重考慮，也希望文資處及相關單位能協助文資保存工作。