快訊

遭周刊爆男友是200公分經紀人？李多慧罕見用中文回應「感到非常疲憊」

神學士掌權後...赴阿富汗旅遊暴增十倍 「這國」遊客占最大宗

屏東榮總傳醫療暴力！7旬翁闖門診揍醫師 勸架護理師動胎氣

後壁這座廟擁國寶級藝師作品 擬重建爆兩極意見 專家將現勘

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
旌忠廟屋梁有國寶級藝師蔡草如彩繪作品。記者謝進盛／攝影
旌忠廟屋梁有國寶級藝師蔡草如彩繪作品。記者謝進盛／攝影

以祭拜南宋抗金名將聞名的台南後壁下茄苳旌忠廟，因建物年久失修加上連日來地震威脅，廟方管委會擬就地重建，因保存國寶級藝師作品，不過地方意見兩極；市府文資處今下午會勘，重建與否，廟方將等專家學者鑑定後再研議。

據知，後壁下茄苳旌忠廟創建於清初康熙年間，主祀岳府元帥（岳飛），俗稱元帥爺公，與泰安宮同為下茄苳三十六庄（今演變為59庄頭61座宮廟）信仰中心，現今廟貌乃於民國52年重建，逾1甲子建物老舊結構安全各界關切。

而旌忠廟民國52年重建時，出自文化部指定「人間國寶」暨「第五屆國家文化資產保存獎」得主許漢珍及其父許銅爐，國寶彩繪大師蔡草如施作全廟彩繪，因出自名師之手，

拆除與否引起地方正反兩極意見，反對就地重建者本月初向台南市政府文資處提出將旌忠廟列為歷史文化資產，今下午專家們前往會勘，之後再開會討論。

「這是在地逾一甲子記憶，希望繼續保存下去。」遠從台北南下的律師徐明水是後壁人，祖父徐春長當年與許多鄉親捐款協助蓋廟，牆壁還有名字。他說，旌忠廟整體建物結構尚稱堅固，屋梁還有國寶級藝師蔡草如畫作，不惜貿然拆除。

也有鄉親建議，就算要拆，也應該選擇更適當地點，原地腹地有限不適合，附近泰安宮旁的停車場是很適合地點，希望管委會能慎重考慮，也希望文資處及相關單位能協助文資保存工作。

旌忠廟寺廟管理委員會總主委王子豪則說，旌忠廟歷經多年風吹雨打，加上日前地震及廟前腹地小等因素，寺廟委員會是慎重討論後才決議規畫重建，傳出地方有異議，廟方也會傾聽，尊重專家看法，後續才會開會討論是否要修建或重建。

台南後壁下茄苳旌忠廟擬重建，地方意見兩極，市府文資處今下午會勘。記者謝進盛／攝影
台南後壁下茄苳旌忠廟擬重建，地方意見兩極，市府文資處今下午會勘。記者謝進盛／攝影
遠從台北南下的律師徐明水是後壁人，他指著祖父徐春長當年與許多鄉親捐款協助蓋廟，牆壁還有名字。記者謝進盛／攝影
遠從台北南下的律師徐明水是後壁人，他指著祖父徐春長當年與許多鄉親捐款協助蓋廟，牆壁還有名字。記者謝進盛／攝影
台南後壁下茄苳旌忠廟擬重建，地方意見兩極，市府文資處今下午會勘。記者謝進盛／攝影
台南後壁下茄苳旌忠廟擬重建，地方意見兩極，市府文資處今下午會勘。記者謝進盛／攝影

國寶 地震 文化資產

延伸閱讀

00878真怒了…配息0.51元資源恐「全部炸完」？ 專家：下季會有新彈藥！

00878給大確幸…公告配發0.51元！ 專家：國泰投信知道大家5月要報稅太辛苦了

00878配息0.51元…高股息ETF競爭激烈！ 專家：各家投信都拚了但對投資人是好事

墨西哥讓中國電車設廠將成中美貿易戰棋子？專家警告：勿選邊站隊！

相關新聞

嘉縣知名素食公司面臨法拍…底價4億7千餘萬元 下周二首拍

行政執行署嘉義分署將於下周二舉行聯合拍賣會，雲林地區法拍不動產有46件、嘉義縣市30件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等...

改裝排氣管認證制度掀「檢測風」 台南車主搶申請等候數月

「改裝排氣管認證制度」明年起實施，今年是緩衝期，明年若被查獲安裝非經認證合格排氣管，直接開罰，許多改管車主申請檢測。但...

後壁這座廟擁國寶級藝師作品 擬重建爆兩極意見 專家將現勘

以祭拜南宋抗金名將聞名的台南後壁下茄苳旌忠廟，因建物年久失修加上連日來地震威脅，廟方管委會擬就地重建，因保存國寶級藝師作...

台南青農「果醬男孩」林韡勳揚威英國 世界果醬大賽再摘金

台南柳營青農「果醬男孩」林韡勳前往英國參加世界果醬大賽，在參賽的「使用酒類食材的組別」，獲得滿分最高分30分摘下世界金牌...

南科園區快要有座3000坪大公園 位置就在行政大樓前廣場

南科管理局行政大樓自2005年啟用迄今，已經有將近20年時間，一旁的史前博物館南科考古館開放後，未來又將興建南科醫院，前...

雲林「半世紀」老校缺這項建設 斗南公所投4000多萬優化

雲林縣部分校園因早期都市計畫所預留的行人通行空間狹小，師生缺乏完整通學步道，為落實人本交通，斗南鎮公所獲中央補助4560...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。