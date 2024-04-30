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台南青農「果醬男孩」林韡勳揚威英國 世界果醬大賽再摘金
台南柳營青農「果醬男孩」林韡勳前往英國參加世界果醬大賽，在參賽的「使用酒類食材的組別」，獲得滿分最高分30分摘下世界金牌，這也是他去年繼英國世界柑橘類果醬大賽再度奪金，消息傳出，地方歡聲雷動。
林韡勳上周自費赴英參賽，上周六台灣時間深夜10點多傳來喜訊，部分友人已獲得這項好消息，他昨在臉書「爆廢1公社」分享，不少人到他臉書表達祝福，市府農業局及柳營區農會本周五將公開表揚。
林韡勳指出，大賽是在英格蘭西北部「湖區」（Lake District），一級古蹟「達拉蔓莊園」（Dalemain Mansion）舉辦，每年大約都有近4000罐果醬來自世界各地美國、紐西蘭、韓國、波札那、日本、澳洲和巴西等國家選手參加。而在台灣早餐日常生活很常見的果醬，在英國可是很講究刀工、風味、色澤，評審也會依造不同組別、不同參賽作品來打分數。
林韡勳指出，他跨越快1萬公里，從台南到英國參加比賽，靠自己努力拿到世界金牌真心，希望一罐非常小、重量很輕的果醬，也能讓世界看見我們台灣、發揮大大的力量。
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