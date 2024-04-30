南科園區快要有座3000坪大公園 位置就在行政大樓前廣場

南科管理局行政大樓自2005年啟用迄今，已經有將近20年時間，一旁的史前博物館南科考古館開放後，未來又將興建南科醫院，前方廣場使用率大增，因此投入逾8000萬元經費，進行廣場整體景觀提升，去年11月動工，預計年底前完成，因綠美化範圍大，相當於園區又多出一座超過3000坪的大公園，令人相當期待。

南科管理局局長蘇振綱表示，行政大樓前廣場占地約2公頃，原本是採建材鋪面設計，整體感覺偏「剛硬」，啟用至今未曾有大規模修繕，考量下方就是汽機車加起來共有850個車位的停車場，從安全性、淨零排放、節能減碳等角度出發，之前就規劃要重新整修，因疫情延後，去年總算開始施作。

蘇振綱說，南科考古館開放後吸引親子、學生團體前來，未來也要設立近300床的南科醫院，視覺形象必須調整，因此光是植樹、種植草皮的部分就占原先的7成，營造3000坪以上的公園綠地，也增加戶外的休憩空間，未來園區活動也可在此處舉辦，希望完工啟用後，能讓南科園區再現新風貌。

有民眾說，廣場施工後，原先的「台灣第一犬」裝置藝術不見了，對此南科管理局指出，裝置藝術並未移除，而是在施工時已經移到行政大樓後方，且集中在後方入口兩側，要觀賞拍照更方便；景觀工程投入約8353萬元，施作面積約20335平方公尺，去年11月開工，預計10月底完工，拚年底前驗收啟用。