快訊

柯文哲打臉黃國昌？總統府否認蔡總統喬NCC人事 民眾黨回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南科園區快要有座3000坪大公園 位置就在行政大樓前廣場

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
南科管理局行政大樓前方廣場正進行景觀提升工程，包括結構補強、綠美化等，預計年底前可完工，休憩功能更為完善。記者莊曜聰／攝影
南科管理局行政大樓前方廣場正進行景觀提升工程，包括結構補強、綠美化等，預計年底前可完工，休憩功能更為完善。記者莊曜聰／攝影

南科管理局行政大樓自2005年啟用迄今，已經有將近20年時間，一旁的史前博物館南科考古館開放後，未來又將興建南科醫院，前方廣場使用率大增，因此投入逾8000萬元經費，進行廣場整體景觀提升，去年11月動工，預計年底前完成，因綠美化範圍大，相當於園區又多出一座超過3000坪的大公園，令人相當期待。

南科管理局局長蘇振綱表示，行政大樓前廣場占地約2公頃，原本是採建材鋪面設計，整體感覺偏「剛硬」，啟用至今未曾有大規模修繕，考量下方就是汽機車加起來共有850個車位的停車場，從安全性、淨零排放、節能減碳等角度出發，之前就規劃要重新整修，因疫情延後，去年總算開始施作。

蘇振綱說，南科考古館開放後吸引親子、學生團體前來，未來也要設立近300床的南科醫院，視覺形象必須調整，因此光是植樹、種植草皮的部分就占原先的7成，營造3000坪以上的公園綠地，也增加戶外的休憩空間，未來園區活動也可在此處舉辦，希望完工啟用後，能讓南科園區再現新風貌。

有民眾說，廣場施工後，原先的「台灣第一犬」裝置藝術不見了，對此南科管理局指出，裝置藝術並未移除，而是在施工時已經移到行政大樓後方，且集中在後方入口兩側，要觀賞拍照更方便；景觀工程投入約8353萬元，施作面積約20335平方公尺，去年11月開工，預計10月底完工，拚年底前驗收啟用。

南科管理局行政大樓自2005年啟用迄今，已經有將近20年時間，前方廣場正進行景觀提升工程，預計年底前可完工。記者莊曜聰／攝影
南科管理局行政大樓自2005年啟用迄今，已經有將近20年時間，前方廣場正進行景觀提升工程，預計年底前可完工。記者莊曜聰／攝影
南科管理局投入逾8000萬經費，進行行政大樓前方廣場景觀提升工程，預計年底前完工。記者莊曜聰／攝影
南科管理局投入逾8000萬經費，進行行政大樓前方廣場景觀提升工程，預計年底前完工。記者莊曜聰／攝影
南科管理局行政大樓前廣場進行景觀升級，未來將變成千坪大公園。記者莊曜聰／攝影
南科管理局行政大樓前廣場進行景觀升級，未來將變成千坪大公園。記者莊曜聰／攝影

南科 政大 考古

延伸閱讀

台積電中科1.4奈米擴廠延期 管理局接獲通知「目前沒有那麼急了」

中科二期園區延至年底交地 台積電：配合主管機關

南科蛋黃區難停車 立委爭取停車場設置估再增400車位

因應台積設廠 嘉義縣將新建日產6500公噸再生水廠供應嘉科園區

相關新聞

新一波鋒面將通過 黃偉哲籲避免前往山區

中央氣象署預測5月1日、2日鋒面通過，加上餘震頻繁，台南市長黃偉哲今天呼籲市民如非必要，應避免前往山區活動，市府也會加強...

說走就走 台南-澎湖麗娜輪突停駛

台南安平往來澎湖的麗娜輪3月無預警停航，多名議員昨質詢批市府幫解決上船的無障礙設施及協助行銷，結果「要來就來要走就走」，...

台南車輛噪音檢測 得排隊數月

汽機車改裝排氣管認證制度明年起實施，被查獲安裝非經認證合格排氣管將直接開罰，目前興起「檢測風」。台南多名議員指出，南部缺...

台南海西廢棄物場再起火 議員痛批

台南安南區海西段海環街1處空地遭堆置5千多公噸木材、塑膠等廢棄物，去年至今發生多次火警，散發惡臭引起民怨，前天又再次起火...

南市啟動尾氣遙測抓高汙染車 柴油車非法改裝無法躲

為擴大對高汙染車輛管制，台南市環保局導入尾氣遙測技術，已在國道1新營地磅站及新市地磅站、台86線快速道路匝道柴油車行駛熱...

台南榮家永康基地完工 已有1500人報名候位中

兼具長照機能的台南榮家永康基地「安養健康園區」今年3月底完工，目前待驗收點交完成後，預計6月底就能開始搬遷，台南市長黃偉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。