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父早年生病遠赴外地求醫 他捐醫療車、餐車盼雲林人免外地求醫

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台大醫院雲林分院在虎尾院區打造中央廚房，提供兩院區病患、家屬及員工膳食服務，住院飲食年服務量近60萬人次，員工及訪客供餐年服務量約20萬人次。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院在虎尾院區打造中央廚房，提供兩院區病患、家屬及員工膳食服務，住院飲食年服務量近60萬人次，員工及訪客供餐年服務量約20萬人次。記者陳雅玲／攝影

台大醫院雲林分院在虎尾院區打造中央廚房，每天仰賴餐車提供斗六、虎尾兩院區病患、家屬及員工膳食服務，嘉楠集團總裁陳和春有感早年父親生病都得遠赴北部治療，每次往返都是折騰，事業有成後大力支持台大雲林分院充實設施，希望讓雲林鄉親不用遠赴外地求醫，今再捐贈一輛300萬元的8噸餐車，方便兩院餐食輸送，讓病患及家屬能享有優質的膳食服務。

台大醫院雲林分院斗六院區廚房在2010年除役後，另在虎尾院區打造通過「餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑（HACCP）」認證的中央廚房，提供兩院區病患、家屬及員工膳食服務，住院飲食年服務量近60萬人次，員工及訪客供餐年服務量約20萬人次，均仰賴餐車在兩院區間輸送，2018年曾獲企業捐贈餐車，但近年住院病患增加，餐車已不敷使用。

陳和春得知目前兩院每天要運輸2400人份餐食，決定捐贈1輛約300萬元的8噸餐車，兩院區間運送餐食，陳和春說，早年父親生病都遠赴北部求醫治療，每次往返對父親及家人都是折騰，更讓他感受到醫療資源的重要性，所以事業有成後，他積極協助台大雲林分院充實相關設施，就是希望雲林人不要再為了求醫到外地折騰，也希望拋磚引玉讓更多企業一同支持在地醫療。

台大醫院雲林分院長馬惠明表示，陳和春過去曾捐贈雲林分院一輛9人座休旅車作為偏鄉巡迴醫療之用、2021年再度捐贈兩百萬元作為虎尾院區整建空中花園，營造醫院療癒環境、2022年捐贈一輛醫療服務交通車，如今再捐贈餐車，充實醫院設施，照顧病患及家屬，他由衷感謝。

台大醫院雲林分院在虎尾院區打造中央廚房，提供兩院區病患、家屬及員工膳食服務，住院飲食年服務量近60萬人次，員工及訪客供餐年服務量約20萬人次，均仰賴餐車輸送，嘉楠集團總裁陳和春（前排右11）今捐贈院方一輛餐車。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院在虎尾院區打造中央廚房，提供兩院區病患、家屬及員工膳食服務，住院飲食年服務量近60萬人次，員工及訪客供餐年服務量約20萬人次，均仰賴餐車輸送，嘉楠集團總裁陳和春（前排右11）今捐贈院方一輛餐車。記者陳雅玲／攝影

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