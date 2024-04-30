嘉縣知名素食公司面臨法拍…底價4億7千餘萬元 下周二首拍

行政執行署嘉義分署將於下周二舉行聯合拍賣會，雲林地區法拍不動產有46件、嘉義縣市30件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等，當中位於嘉義縣中埔鄉某知名素食公司占地3359坪土地、4廠房也名列在內，拍賣底價4億7135萬元，引起外界關注。

嘉義分署表示，這次拍賣嘉義地區不動產部分，最大筆的物件是首次拍賣位於嘉義縣中埔鄉4筆土地及其上4棟建物，土地總面積3359餘坪（11107.03平方公尺），建物部分包括1棟5層樓鋼骨混凝土廠房、倉庫；2棟3層樓鋼骨混凝土辦公室、工場及1棟冷凍食品存放區。拍賣房地原是嘉義地區知名素食食品產銷公司所在地。

分署表示，該公司欠繳大筆營利事業所得稅、營業稅、勞健保費及交通罰鍰等，合計金額達3951萬餘元。除欠繳稅費外，同時也積欠民間債務，因此進行公司土地廠房拍賣。現場所有土地及廠房建物合併拍賣，拍賣底價共計4億7135萬元，投標保證金9427萬元。

分署表示，目前嘉義縣市房地產市場價格因台積電設廠利多因素帶動飆升，房地產交易日益熱絡，這件大面積建地及大型廠房的法拍物件實屬難得，而且法拍物件價格絕對低於市場交易價格，有意應買者準時進場投標，或於拍賣日前一天將投標書以雙掛號寄達嘉義市中山路局郵局1－71信箱。