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嘉縣知名素食公司面臨法拍…底價4億7千餘萬元 下周二首拍

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣知名素食公司廠區面臨法拍。圖／翻攝畫面
嘉義縣知名素食公司廠區面臨法拍。圖／翻攝畫面

行政執行署嘉義分署將於下周二舉行聯合拍賣會，雲林地區法拍不動產有46件、嘉義縣市30件，拍賣不動產包括農地、建地及建物等，當中位於嘉義縣中埔鄉某知名素食公司占地3359坪土地、4廠房也名列在內，拍賣底價4億7135萬元，引起外界關注。

嘉義分署表示，這次拍賣嘉義地區不動產部分，最大筆的物件是首次拍賣位於嘉義縣中埔鄉4筆土地及其上4棟建物，土地總面積3359餘坪（11107.03平方公尺），建物部分包括1棟5層樓鋼骨混凝土廠房、倉庫；2棟3層樓鋼骨混凝土辦公室、工場及1棟冷凍食品存放區。拍賣房地原是嘉義地區知名素食食品產銷公司所在地。

分署表示，該公司欠繳大筆營利事業所得稅、營業稅、勞健保費及交通罰鍰等，合計金額達3951萬餘元。除欠繳稅費外，同時也積欠民間債務，因此進行公司土地廠房拍賣。現場所有土地及廠房建物合併拍賣，拍賣底價共計4億7135萬元，投標保證金9427萬元。

分署表示，目前嘉義縣市房地產市場價格因台積電設廠利多因素帶動飆升，房地產交易日益熱絡，這件大面積建地及大型廠房的法拍物件實屬難得，而且法拍物件價格絕對低於市場交易價格，有意應買者準時進場投標，或於拍賣日前一天將投標書以雙掛號寄達嘉義市中山路局郵局1－71信箱。

當日雲林地區的不動產訂於上午9點30分投標、10點開標（地點：雲林縣斗六市公園路73號），嘉義縣市不動產在下午2點30分投標、3點開標（地點：嘉義市東區中山路96號）。有意購買嘉義縣市及雲林縣房地產的民眾留意各別的拍賣地點及時間。如對以上不動產拍賣及通訊投標相關事宜仍有疑問，可上嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽05-2711133。

位於嘉義縣中埔鄉的知名素食公司廠區面臨法拍。圖／翻攝畫面
位於嘉義縣中埔鄉的知名素食公司廠區面臨法拍。圖／翻攝畫面
嘉義縣知名素食公司廠區面臨法拍。圖／翻攝畫面
嘉義縣知名素食公司廠區面臨法拍。圖／翻攝畫面

嘉義 法拍 雲林

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