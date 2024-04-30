台南南區全民運動中心優化升級 7天試營運免費入場

台南市政府與台南高商體育館經營廠商合作，將南區全民運動中心全新優化再升級，不僅重新規畫地下1樓至2樓的空間，更新增多項運動項目，今天揭牌啟用，舉重國手方莞靈也來見證，體育局表示， 即日起至5月5日提供7天試營運免費入場（綜合球館除外），邀請市民來體驗。

市長黃偉哲表示，升級啟用的南區全民運動中心是產官學合作的典範之一，市府與台南高商合作，在不影響學生教學的前提下，提供體育館空間給周邊民眾作為運動場館。場館內部設有重訓、瑜珈及不同球類運動等設施，民眾用平價即可享受到五星級的運動樂趣。

黃偉哲說，全民運動館是市民引頸期盼的重大建設，包括興建及規畫中的新營、安南、永康、仁德及南科等區的全民運動館，市府更自籌經費與長榮大學、遠東科大及南榮科大合作全民運動中心，以符市民需求與期待。

體育局表示，市府於2022年11月在台南高商體育館3樓綜合球場成立南區全民運動中心，此次將體育館地下1樓至2樓等空間重新規畫，一併納入營運範圍，新增多項運動項目，升級南區全民運動中心，以滿足社區居民的運動需求。

升級啟用的空間包括1樓格鬥區的沙包、軟墊區及職業格鬥競技賽事規格的八角籠擂台；2樓健身中心則設置進口品牌的有氧及重訓器材；地下室樓層有 TRX 懸吊及功能性訓練教室、桌球教室以及絕美的空中瑜珈教室。原已營運的3樓綜合球館作為羽球場使用時可同時啟動11面羽球場，也可設置成為2面標準籃球場或1面排球場，讓喜愛球類運動的市民享受高規格設備與明亮舒適的運動空間。