晴雨反覆影響葉菜生長 雲林青江菜、小白菜翻漲

上周雲林縣連續下了數日的急降雨，而近日陽光露臉，蔬菜產區的短期葉菜類受晴雨反覆的環境條件影響生長，菜農說，以近2周菜價來說，青江菜漲近6成，小白菜更是翻倍；西螺果菜市場董事長蔡德福分析市況，整體葉菜類因產區受先前連日雨勢影響，生長及管理作業受阻，到貨量減縮，承銷商需求意願高，因此價格上漲，批發價平均漲幅約5元。

雲林縣上周周間迎來好幾天急降雨，菜園因排水不及，淺根系的小白菜根部泡在水中，加上雨滴打到葉片使其變形，菜相不佳，雖說網室受損率較小，但隨著天氣轉晴，仍造成部分受損；蔡德福表示，戶外種植的葉菜類影響較大，網室部分為降低損害率，菜農連日趕緊搶收賣相佳的葉菜。

西螺果菜市場整體葉菜類平均批發價格，2周前的價格為每公斤16元，目前為每公斤24.2元；小白菜均價從每公斤11.9元漲至目前每公斤24.3元，青江菜則從每公斤12.1元漲至目前每公斤25.1元，整體銷售情形順暢良好，交易行情普呈漲勢，總平均價格上漲。

蔡德福預期，接下來天氣若持續豔陽高照，氣溫升高且在目前土壤含水量仍高的情況下，部分葉菜類可能會出現腐爛情形，因此蔬菜類價格走勢可能還會上漲，花果類價格漲幅相對趨於平穩。