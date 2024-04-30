台積電將落腳嘉縣！面臨邊緣化危機 黃敏惠強調致富先開路

嘉義市長黃敏惠今天在市議會施政報告，面對台積電等重大建設落腳嘉義縣，嘉市有被邊緣化危機，她強調「要致富要先開路」，嘉市扮演雲嘉南生活重心、觀光消費休閒中心，用交通建設帶動城市新發展。她表示，嘉義市從不缺計畫，缺的是中央的支持與鼓勵。

黃敏惠施政報告，闡述嘉義市將透過不同年代發展，打造台灣新都心願景，面對被邊緣化的危機，市府透過北港路二側及嘉北車站周邊2大區段徵收計畫，打造縣市共榮共好生活圈吸引人才；全力爭取輕軌、交通三環等生活新路網建設，帶動城市發展。

黃敏惠表示，今年3月行政院宣布台積電即將落腳嘉義科學園區，嘉義市要好更強壯才能帶動城市發展、區域整合、縣市腹地共榮。嘉市位置適中適南，只有與臨近縣市合作，嘉義才有未來。

黃敏惠說，「要致富要先開路」，爭取軌道運輸，用交通建設帶動城市新發展；盤點嘉義地區軌道整體路網有8條高需求路網；藍線捷運系統也就是嘉義台鐵到高鐵段全長15.06公里，可行性評估已提送定期會。另TPASS跨城市通勤月票，於今年1月啟用、公路系統、幸福巴士、光林我嘉觀光路線、YOUBIKE等都將帶動城市發展。

黃敏惠表示，跨縣市的交通建設是中央權責，面臨被邊緣化的危機，為了城市發展嘉義市從不推諉，積極辦理先期可行性評估相關規劃，以TPASS跨城際交通月票為例，嘉義市從不缺計畫，缺的是中央的支持與鼓勵，要求中央早日兌現推動嘉義市軌道建設的承諾，還給市民一個公道。