新一波鋒面周三、四通過嚴防致災性強降雨 南市府提醒避免山區活動

中央氣象署預報5月1日周三、2日周四因鋒面通過，各地易出現短暫陣雨或雷雨，西半部要留意短延時強降雨，並有局部較大雨勢發生機率。台南市長黃偉哲今指近期已累積較多雨量，且餘震仍頻繁發生，為防範土石鬆動引發崩坍、落石，提醒民眾注意自身安全，非必要應避免前往山區活動。

黃偉哲說，為嚴防強降雨造成積淹水災情，已要求市府團隊及各區公所加強整備，請水利局與各區公所預先備妥砂包、防水擋板，視實際天氣情形投入運用，除供民眾領用，也利緊急投入救災使用，並加強運用監視設備CCTV及淹水感測器落實警戒，迅速回傳災情資訊畫面，提升應變效率。

南市府秘書長兼災防辦主任方進呈強調，本波梅雨鋒面來襲，除要求市府團隊及各區公所提升整備，確保車行地下道、抽水站、移動式抽水機與水閘門等設施能正常運作，加強區排與側溝清疏，落實清理水溝蓋及落水口樹葉與雜物阻塞等清淤作業，針對淹水潛勢區預先配置防水擋板與砂包，並請橋梁道路、建築工程等重大工程廠商自主檢查加強防災整備，全方位落實各項防汛整備工作。

災防辦執行秘書王雅禾指出，經預測今年度5月下旬將進入梅雨季，近期遭遇鋒面影響，天氣相當不穩定，建議民眾外出前可運用「台南水情即時通」手機APP，或至中央氣象署查詢雷達回波參考天候概況規畫行程；另，鋒面影響期間，除應防範強降雨外，空曠地區應留意伴隨的強陣風，海上船隻與沿海作業請特別當心風浪，注意海上作業安全。