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南市推美味午餐有成 奪學校午餐大賽亞軍及便利商店商品化獎

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市佳里國民中學營養師謝依玲（左起）、廚師蔡佩芳參加台灣灣學校午餐大賽，榮獲競賽組第2名及全家便利商店商品化獎。圖／南市教育局提供
台南市佳里國民中學營養師謝依玲（左起）、廚師蔡佩芳參加台灣灣學校午餐大賽，榮獲競賽組第2名及全家便利商店商品化獎。圖／南市教育局提供

台南市佳里國中營養師謝依玲、廚師蔡佩芳廚師首次組隊參加台灣灣學校午餐大賽，以黑馬之姿脫穎而出，榮獲競賽組第2名及全家便利商店商品化獎，未來可在超商販售，讓台南美味午餐全國吃得到。

由大享食育協會主辦的2024年第7屆台灣灣學校午餐大賽，邀請全國學校午餐從業人員以「蔬食」為主題一決勝負，28日落幕。教育局表示，佳里國中營養師謝依玲及廚師蔡佩芳廚師此次以「食在地、享當季」的精神融入競賽主題，獲獎作品「佳里好蒡蝦仁飯、塔香鮮菇國姓魚、麻豆柚金瓜鮮蔬、新化地瓜地瓜Ya、將軍赤珊瑚濃湯、台南鹽地柑仔蜜」，讓學生可以藉由「吃」認識台南特產；另，該套餐因榮獲超商商品化獎，未來可在超商販售，讓台南美味學校午餐與優質在地食材全國都看得見。

教育局長鄭新輝說，自2019年起南市已舉辦5屆學校午餐廚藝競賽，提供所有學校午餐營養師與廚師團隊互相交流、切磋與精進職能的機會，也鼓勵學校團隊參加其他單位舉辦的相同性質競賽，讓南市堅強實力能被看見。

此次佳里國中參賽傳回捷報，讓所有午餐從業夥伴備受鼓舞，未來將持續帶領所有午餐學校，供應師生美味、營養的餐點，也歡迎用實際行動支持，至超商購買獲獎作品餐盒，體驗南市學校午餐的用心。

第7屆台灣學校午餐大賽主題為「午蔬午營」，根據國民健康署天天五蔬果的飲食建議，邀請全國學校午餐從業人員以「蔬食」為主題，一起引領多蔬少肉潮流，開發減少剩食、友善環境的餐點，讓學生在餐桌上不僅能獲取多元營養素，還能學習永續飲食、在地文化、蔬果種類、環境生態等議題。

謝依玲表示，此次選用6種在地農特產品融入菜單，使用在地食材為基底，改造既定印象的蔬菜口感、增添菜餚的故事性、提升風味，希望可以讓學生在聆聽故事時把午餐吃光光；廚師蔡佩芳分享，擔任校廚後體會到中央廚房不為人知的辛苦，但也從中得到成就感。

台南 營養師 超商

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