嘉基工會遶院遊行 爭取補足人力、提高待遇

嘉基工會為爭取權益今天從門診區遶行至住院區遊行，高呼口號要求院方補足人力及提高待遇，維護醫療品質；台灣醫療聯合會、北市聯醫企業工會、雲林縣產業總工會、嘉義縣、市教師職業工會、照護員工會等工會、市議員王浩、黃思婷到場聲援。嘉義基督教醫院呼籲員工理性面對，繼續提供優質醫療服務，針對資方和工會訴求的加薪落差會繼續討論、溝通。

為爭取醫護權益，嘉基工會「能行不退」遊行活動今天中午於嘉基門診區前草地集結，台灣醫療聯合會等友會也到場聲援，沒多久即聚集逾200人高喊「補足人力 提高待遇」、「有錢蓋分院 沒錢給加薪」、「院長出來面對 董事長出來面對」，接著一行人浩浩蕩蕩舉旗、手拿牌，從門診區遶行到對面住院區。

嘉基工會理事長陳宏表示，嘉基已經沒有跟著社會潮流提高員工薪資，今年公務人員調薪4%院方調不到人家一半；台灣護理人員短缺嚴重，以開刀房為例，近來已經有超過30名離職，如果嘉義鄉親要來嘉基開刀要等很久。從去年10月份就展開團協，但是經過10次會議，醫院仍然沒有聽進基層的聲音，工會提出調薪6%要求，但院方只願意調整1、2%，這根本跟不上物價行情，因此再次站出來爭取權益。提高待遇才能留住人才。

參與遊行的護理師表示，別人家有調薪4%，我們1%都沒有，已有2、3年沒加薪。

有護理師背景的市議員黃思婷說，全台醫療院區調薪都達3%以上甚至10%，嘉基只有釋出1%左右善意，對基層醫護而言真的很沒有保障，在疫情最艱辛的時候是這些醫護人員辛苦地站在最前線。

嘉基副院長周恬弘表示，各大醫院都有護理人力荒問題，嘉基4年前提前布署，維持服務能量，開刀房雖然有人員離職，但事後都有補上，並沒有缺人。嘉基員工離職率比全國平均值低，去年與10間醫院比較滿意度調查也是最高，院方一直致力於提升員工福利，每年結餘5到6成會用來發放獎金，2020年之後，即使是疫情期間，薪資福利都有調整。