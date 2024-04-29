4/30國際不打小孩日 黃偉哲：正向教養打造溫馨家庭

每年4月30日是「國際不打小孩日」，台南市長黃偉哲今天呼籲支持正向教養政策，倡導家長以不打小孩為目標，倡議愛與尊重良好關係，用愛與溫暖陪伴每一個台南的寶貝快樂成長。

國際不打小孩日起源美國民間組織1998年發起的「Spank Out Day」，主張體罰是沒有效益的教育方式，且將造成令人遺憾扼腕的兒童傷害，亦稱「NoHitting Day」、「No Smacking Day」或「無巴掌日」，台灣在2006年起跟上國際潮流「不打小孩日」。

黃偉哲重申家長應通過溝通、理解及尊重來引導孩子健康成長，與孩子建立深厚長遠互動關係，避免使用暴力和體罰方式而造成暴力循環。

黃偉哲表示，不論是撥打110或113專線通報，或「社會安全網-關懷E起來」網站線上通報，所有通報信息都會受到保密和保護，請大家一同守護每一個孩子，共建安全、和諧社會，為兒童少年美好未來努力。

台南市社會局長盧禹璁今天出席南市明德里社區活動中心防暴宣講師聯繫會議，並與社區孩子開心互動，一起高舉保護兒少、拒絕家暴手拿牌，讓防暴種子在社區生根發芽。

對於近年社會大眾關注兒虐議題，盧禹璁表示，南市政持續推動「兒少保護6歲以下親職賦能計畫」、「親職減壓服務計畫」等多元親職教養方案，透過親職課程、團體或親子活動幫助家長更進一步認識正向教養方法及技巧。

此外，社會局也積極倡導社區參與，鼓勵在地組織共同為兒少及家庭提供更多支援和幫助，日前並與家扶中心攜手於永康社教館舉辦「全民詐裂中！守護兒少不受騙」兒少保護宣導活動，除倡導兒少保護觀念，也關注兒少網路詐騙危害衍生的兒少性剝削議題。