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戴矯正器 嘉縣布袋觀光區犬隻追車咬人比例降

中央社／ 嘉義縣29日電

嘉縣布袋鎮漁人碼頭高跟鞋教堂等觀光景點屢遭通報犬隻追車咬人。嘉義縣家畜所執行「布袋觀光區浪犬矯正專案」為野狗帶矯正器，經1年努力犬隻追車咬人比例降低7成。

嘉義縣政府今天新聞稿表示，因犬貓「零安樂」政策執行，再加上民眾餵養浪犬、棄養與放養等因素，近年布袋鎮漁人碼頭、高跟鞋教堂等觀光地區屢屢出現野犬追車咬人。

農業處家畜疾病防治所長林珮如指出，民國112年布袋鎮通報犬隻追車咬人案122件，其中還引發15件交通事故。經派員訪查發現，流浪犬主要來自民眾餵養，犬隻習慣在固定區域等待民眾餵食。

林珮如說，為解決問題與高雄港務分公司布袋管理處、岑海里長翁億穎合作執行「布袋觀光區浪犬矯正專案」，經1年努力當地犬隻追車咬人比例降低7成，甚至獲部分愛心餵養人支持，主動幫忙犬隻配戴矯正器。

林珮如表示，部分犬隻配戴矯正器後會嘗試啃咬破壞，經研發改善目前矯正器改良至第6代，黃色鐵管提高犬隻可見度且耐磨耐咬，鐵管與鋼繩可靈活旋轉不卡頭，並利用打結法讓項圈更耐拉扯。矯正器計畫實施後有效改善人犬衝突問題，更讓公部門與愛心餵養人之間由以往敵對轉換成合作模式。

嘉義 漁人碼頭 高跟鞋教堂

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